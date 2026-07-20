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FIFA के मंच पर चमके इमैनुएल केली, डिब्बे में लावारिस मिले बच्चे से दुनिया के सबसे बड़े शो तक का सफर

Iraq Born Singer Emmanuel Kelly: इराक में लावारिस मिले और यतीमखाने में पले-बढ़े इमैनुएल केली ने जिस्मानी चुनौतियों को मात देकर मौसीकी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई. प्रोस्थेटिक लिम्ब्स के सहारे नई जिंदगी शुरू करने वाले केली आज FIFA के तारीखी हाफ-टाइम शो में पेशकश देकर दुनिया भर के लिए मिसाल बन गए. उनके भाई अहमद की भी कहानी उन्हीं से मिलती जुलती है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 20, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:49 PM IST
FIFA के मंच पर चमके इमैनुएल केली, डिब्बे में लावारिस मिले बच्चे से दुनिया के सबसे बड़े शो तक का सफर
Image Credit: फीफी वर्ल्ड कप फाइनल परफॉर्म करते इमैनुएल केली (पिंक टीशर्ट में) Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Raihan Shahid

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रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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