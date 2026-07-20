/FIFA के मंच पर चमके इमैनुएल केली, डिब्बे में लावारिस मिले बच्चे से दुनिया के सबसे बड़े शो तक का सफर

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दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल प्लेटफॉर्म पर जब शकीरा, बीटीएस, जस्टिन बीबर और मैडोना जैसे मशहूर फनकारों के साथ एक ऐसा मौसीकार नजर आए, जिसकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. लोगों ने जब उनकी कहानी सुनी तो सबकी निगाहें उन पर ठहर गईं. इराक में एक डिब्बे में लावारिस हालत में मिले उस मासूम बच्चे ने जब करोड़ों लोगों के सामने अपनी आवाज का जादू बिखेरा तो नाजरीन मसहूर हो गए.
यह कहानी है इराक में पैदा हुए गायक इमैनुएल केली की, जिनकी जिंदगी मुश्किलों, हौसले और कामयाबी का ऐसा सफर है, जो इंसानियत पर यकीन और मजबूत कर देता है. इमैनुएल केली बताते हैं कि जब वह बहुत छोटे थे, तब उन्हें एक डिब्बे में लावारिस छोड़ दिया गया था. बाद में उन्हें बगदाद में मदर टेरेसा यतीमखाने में रखा गया, जहां उनका पालन-पोषण हुआ. उनके हाथ और पैर पूरी तरह विकसित नहीं थे.
इमैनुएल ने भाई अहमद के साथ किया कड़ा संघर्ष
इमैनुएल के मुताबिक, उसी यतीमखाने में उनकी मुलाकात अहमद नाम के एक और बच्चे से हुई, जिसकी जिस्मानी हालत भी उनसे मिलती-जुलती थी. दोनों की दोस्ती वहीं से शुरू हुई. साल 1998 में, जब इमैनुएल की उम्र करीब चार साल थी, तब ऑस्ट्रेलिया की कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज नाम के इदारे में करने वाली सोशल वर्कर मोइरा केली उस यतीमखाने में पहुंचीं. उन्होंने इमैनुएल और अहमद की तकलीफ देखी और दोनों बच्चों को इलाज के लिए ऑस्ट्रेलिया ले जाने का फैसला किया. करीब दो साल की कोशिशों के बाद वह अपने मकसद में कामयाब रहीं.
शहरियत मिलने के बाद किया ऑस्ट्रेलिया का नाम रौशन
साल 2000 में दोनों बच्चों को ऑस्ट्रेलिया ले जाया गया. वहां उनके कई बड़े ऑपरेशन किए गए, ताकि वे बायोनिक हाथ- पैर (कृत्रिम हाथ-पैर) पहन सकें. इसी साल मोइरा केली ने दोनों को गोद ले लिया. इसके बाद साल 2009 में इमैनुएल और अहमद ऑफिशियल तौर पर ऑस्ट्रेलिया के शहरी बन गए.
साल 2025 में फीफा की वेबसाइट को दिए एक इंटरव्यू में इमैनुएल ने बताया कि ऑपरेशन और प्रोस्थेटिक लिम्ब (कृत्रिम अंग) मिलने के बाद पहली बार उन्हें अपने दम पर जिंदगी जीने का एहसास हुआ. उन्होंने कहा कि उन्होंने चलना, अपने हाथों से खाना खाना और रोजमर्रा के वे सारे काम सीखे, जिन्हें ज्यादातर लोग आम बात समझते हैं. इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वह संगीत और मनोरंजन की दुनिया में अपना मुकाम बनाएंगे.
ऑस्ट्रेलिया के मशहूर टैलेंट हंट प्रोग्राम से मिली पहचान
साल 2011 में, जब इमैनुएल 17 साल के थे, तब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मशहूर टैलेंट हंट प्रोग्राम 'द एक्स फैक्टर' में हिस्सा लिया. वहां उन्होंने जॉन लेनन का मशहूर गीत 'इमैजिन' गाया. उनकी आवाज ने मौजूद लोगों का दिल जीत लिया और इस पेशकश को इंटरनेट पर करोड़ों बार देखा गया. ताहम बाद में एक पेशकश के दौरान वो गाने के बोल भूल गए, जिसकी वजह से मुकाबले से बाहर हो गए, लेकिन यहीं से उनके मौसीकी के सफर का असली आगाज हुआ.
भाई अहमद हैं आस्ट्रेलिया के मशहरू पैरालंपिक्स तैराक
दूसरी तरफ उनके भाई अहमद ने खेल की राह चुनी. वह तैराकी में आगे बढ़े और कई बार ऑस्ट्रेलिया का नुमाइंदगी की. साल 2020 के टोक्यो पैरालिंपिक्स में उन्होंने मर्दों के 150 मीटर इन्फिरादी मुकाबले में चांदी का तमगा जीतकर अपने मुल्क का नाम रौशन किया.
"मौसीकी ग्रुप 'कोल्डप्ले' ने जमीन पर फलक पर पहुंचा"
साल 2016 में जब मशहूर मौसीकी ग्रुप 'कोल्डप्ले' ऑस्ट्रेलिया में अपने प्रोग्रामों की तैयारी कर रहा था, तब इसके अहम मौसीकार क्रिस मार्टिन ने इमैनुएल केली की एक वीडियो देखी. इससे वह इतने मुतास्सिर हुए कि उनसे मिलने का फैसला कर लिया. बाद में मेलबर्न में कोल्डप्ले के प्रोग्राम के दौरान इमैनुएल को मंच पर बुलाया गया, जहां उन्होंने क्रिस मार्टिन के साथ मिलकर 'इमैजिन' गीत पेश किया. यह लम्हा उनके करियर का बड़ा मोड़ साबित हुआ.
धीरे-धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई. साल 2024 में क्रिस मार्टिन ने इमैनुएल को कोल्डप्ले के 'म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स' दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया में होने वाले चार बड़े प्रोग्राम्स का मरकज़ी इब्तिदाई गुलूकार बनाया. इमैनुएल ने फीफा को दिए इंटरव्यू में कहा कि क्रिस पिछले करीब आठ साल से उनके भाई जैसे हैं. उन्होंने बताया कि क्रिस ने उनसे कहा, "मेरे साथ बड़े प्रग्राम्स के सफर पर चलो." इमैनुएल के मुताबिक यह उनकी जिंदगी के सबसे यादगार तजुर्बों में से एक रहा.
पिछले साल क्रिस मार्टिन को अमेरिका के न्यू जर्सी में मौजूद मेटलाइफ स्टेडियम में क्लब वर्ल्ड कप फाइनल के मिड-ब्रेक कल्चरल इवेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई. इस प्रोग्राम के लिए उन्होंने इमैनुएल केली को भी चुना. मुंतजमीन ने उन्हें फीफा के किसी भी वकफे के प्रोग्राम की कियादत करने वाले पहले माजूर फनकार के तौर पर पेश किया.
फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में बिखेरा आवाज का जादू
आज देर स्पेन और अर्जेंटीना के बीच खेले गए वर्ल्ड कप फाइनल के महामुकाबला मेटलाइफ स्टेडियम में आयोजित किया है. इसमें एक बार फिर हाफ-टाइम के कल्चरल इवेंट की कमान क्रिस मार्टिन के हाथों में थी, और इस मौके पर इमैनुएल केली भी स्टेज ने परफॉर्म किया. फीफा का दावा है कि यह दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हाफ-टाइम शो साबित हुआ."