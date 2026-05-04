इराक में सद्दाम हुसैन के विचारधारा से अभी भी डरती है सरकार; चार समर्थकों को सुनाई सजा

Iraq News: अमेरिका के हमले के बाद इराक में बाथ पार्टी पर प्रतिबंध लगा और 'डी-बाथीफिकेशन' नीति लागू हुई. इस नीति के तहत सरकारी ओहदे पर बैठे बुहत से लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया. इसी कड़ी में सोमवार (4 मई) को अदालत ने बाथ विचारों को बढ़ावा देने के आरोप में चार लोगों को सज़ा दी है. इस नीति का असर आज भी राजनीति और खासकर सुन्नी समुदाय के बीच तनाव के रूप में दिखाई देता है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Iraq News: इराक में अमेरिकी हमले के दौरान US सैनिकों ने सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया, जिसके बाद साल 2006 में उन्हें कोर्ट द्वारा फांसी दे दी गई. सद्दाम हुसैन एक वामपंथी विचारधारा वाली बाथ पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन इराक पर साल 203 में अमेरिका ने हमला किया और बाथ पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया. अभी भी इराक की राजनीति में अमेरिका का दखल है. इसी कड़ी में इराक की एक अदालत ने सोमवार (4 मई) को चार लोगों को पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के नेतृत्व वाली प्रतिबंधित बाथ पार्टी के विचारों को बढ़ावा देने के आरोप में छह साल की जेल की सज़ा सुनाई है.
इराक के करख क्रिमिनल कोर्ट ने एक बयान में कहा कि दोषी पाए गए लोगों के सेलफ़ोन पर 2025 और 2026 के दौरान किरकुक प्रांत में प्रतिबंधित सामग्री मिली थी. सद्दाम हुसैन की सत्ता खत्म होने के बाद पूरे इराक में 'डी-बाथीफिकेशन' (बाथ पार्टी के प्रभाव को खत्म करने की) नीति लागू की गई. इस नीति का मकसद सरकारी संस्थानों से बाथ पार्टी के प्रभाव को हटाना था. इस नीति ने पार्टी के पूर्व सदस्यों को निशाना बनाया, खासकर उन लोगों को जो पिछली सरकार में ऊंचे पदों पर थे, इसके चलते सेना, शिक्षा और सिविल सेवा सहित सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरी से निकाला गया. हालांकि, हाल के वर्षों में इस तरह की सज़ाएं कम ही हुई हैं.
कुछ पूर्व अधिकारियों को अगर वे गंभीर अपराधों में शामिल नहीं थे, तो उन्हें वापस नौकरी पर लौटने की अनुमति दे दी गई. फिर भी, जांच के चलते हाल के चुनावों में कुछ उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया गया. जिन लोगों के खिलाफ डी-बाथीफिकेशन से जुड़े फैसले आए हैं, वे मंत्री पदों, सरकार के ऊंचे पदों और उच्च-स्तरीय सुरक्षा भूमिकाओं के लिए नामांकन के लायक नहीं होते हैं. इराक में डी-बाथीफिकेशन की विरासत राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील बनी हुई है, खासकर देश के सुन्नी अल्पसंख्यक आबादी के बीच.
सद्दाम एक सुन्नी थे और उनके शासनकाल के दौरान इस समुदाय के लोगों ने असमान रूप से शीर्ष नेतृत्व के पदों पर कब्ज़ा जमा रखा था. उनके सत्ता से हटने के बाद, सार्वजनिक संस्थानों से लोगों को निकालने की प्रक्रिया से सबसे ज़्यादा प्रभावित सुन्नी लोग ही हुए; इससे उनमें नाराज़गी और खुद को हाशिए पर महसूस करने की भावना पैदा हुई, जो कुछ मामलों में सुन्नी चरमपंथी समूहों के उदय के रूप में सामने आई। 'जवाबदेही और न्याय आयोग' (Accountability and Justice Commission) अभी भी वह आधिकारिक संस्था है जो डी-बाथीफिकेशन के प्रयासों की देखरेख के लिए ज़िम्मेदार है.
लगातार बनी संसदों में सुन्नी राजनीतिक नेताओं ने इस आयोग को भंग करने की मांग की है; उनका तर्क है कि व्यापक राष्ट्रीय सुलह के प्रयासों के तहत इस आयोग के अधिकार क्षेत्र पर फिर से विचार किया जाना चाहिए या इसे पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए. आयोग के समर्थकों का मानना है कि सरकारी संस्थानों के भीतर बाथ पार्टी के प्रभाव की वापसी को रोकने के लिए यह एक ज़रूरी कानूनी ढांचा बना हुआ है.