दाएश ने बम से उड़ाया, अब फिर से बनकर तैयार हुई Iraq की 850 साल पुरानी मस्जिद

Iraq News: इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी ने सोमवार को मोसुल के पुराने शहर में मौजूद ऐतिहासिक अल-नूरी ग्रैंड मस्जिद और उसके मशहूर झुके हुए मीनार का आठ साल बाद आधिकारिक उद्घाटन किया है. यह मस्जिद 2017 में आईएस (इस्लामिक स्टेट) (दाएश) आतंकियों के जरिए तबाह कर दी गई थी.

850 साल पुरानी है मस्जिद

करीब 850 साल तक यह झुका हुआ मीनार मोसुल की पहचान माना जाता रहा. लेकिन 2017 में जब दाएश आतंकियों को इराकी सेना से हार का सामना करना पड़ा तो उन्होंने मस्जिद को विस्फोट से उड़ा दिया.

यूनेस्को ने की मदद

यूनेस्को ने इराकी धरोहर विभाग और सुन्नी धार्मिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर इस मस्जिद को दोबारा तामीर किया. मीनार को फिर से बनाने में पारंपरिक तकनीक और मलबे से निकाले गए पत्थरों का इस्तेमाल किया गया. इस परियोजना के लिए यूनेस्को ने 115 मिलियन डॉलर जुटाए, जिसमें सबसे बड़ा योगदान यूएई और यूरोपीय संघ का रहा.

क्या बोले प्रधानमंत्री?

उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री सुदानी ने कहा,"इस मस्जिद का पुनर्निर्माण हमेशा इराकियों के साहस और उनकी जमीन की रक्षा का प्रतीक रहेगा. हम संस्कृति को बढ़ावा देने, अपनी धरोहर दिखाने और युवाओं को नवाचार का अवसर देने के लिए कोशिश जारी रखेंगे."

दाएश का खतरनाक चेहरा

दाएश आतंकियों ने कभी इराक और सीरिया में ब्रिटेन के आधे हिस्से जितना बड़ा इलाका कब्जा कर लिया था. वे अपनी निर्दयता के लिए कुख्यात रहे. नागरिकों का सिर कलम करना, महिलाओं को गुलाम बनाना और खासकर यज़ीदी समुदाय की हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार करना शामिल था.

चर्चों को दोबारा तामीर किया

इस परियोजना के तहत मोसुल के युद्ध में तबाह हुए चर्चों को भी फिर से बनाया गया है ताकि शहर की घटती ईसाई आबादी की धरोहर को बचाया जा सके. सुदानी ने कहा,"मोसुल सभी समुदायों को गले लगाता है और इराकी समाज की विविधता को दर्शाता है.

दरअसल, संयुक्त राष्ट्र की जांच में पाया गया कि आईएस आतंकियों ने ईसाइयों के खिलाफ वॉर क्राइम किए, उनकी संपत्ति छीन ली, जबरन धर्म परिवर्तन कराया और धार्मिक स्थलों को तबाह कर दिया. 2003 में मोसुल में करीब 50,000 ईसाई रहते थे, लेकिन आज वहां 20 से भी कम परिवार स्थायी रूप से रह गए हैं.