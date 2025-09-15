Iraq: मस्जिद के अंदर इमाम की हत्या से दहला बगदाद, सुरक्षा बलों ने किया बड़ा दावा
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2922740
Zee SalaamMuslim World

Iraq: मस्जिद के अंदर इमाम की हत्या से दहला बगदाद, सुरक्षा बलों ने किया बड़ा दावा

Iraq News: इराक में एक मस्जिद के अंदर इमाम की हत्या के बाद बवाल खड़ा हो गया है. इराकी सुरक्षा बलों ने इस हत्या में शामिल मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 15, 2025, 10:56 AM IST

Trending Photos

Iraq: मस्जिद के अंदर इमाम की हत्या से दहला बगदाद, सुरक्षा बलों ने किया बड़ा दावा

Iraq News: इराक की राजधानी बगदाद में एक मस्जिद के इमाम को मस्जिद के अंदर ही कुछ कट्टरपंथी धार्मिक समूह के लोगों ने हत्या कर दी. इस घटना की जानकारी इराक में सुन्नी मुस्लिम मामलों की देख-रेख करने वाली सुन्नी एंडोमेंट ने दी है. 

इराक के सुन्नी एंडोमेंट ने एक बयान जारी कर कहा कि इराक की राजधानी बगदाद के डोरा स्थित एक मस्जिद के इमाम की हत्या कुछ कट्टरपंथी लोगों ने कर दी है. मृत इमाम का नाम शेख अब्दुल सत्तार अल-कुरघुली बताया जा रहा है. यह घटना बीते शुक्रवार (12 सितंबर) की हुई है. इस घटना के बाद इलाके के सुन्नी आबादी में आक्रोश फैल गया. इस घटना के बाद इलाके में शिया और सुन्नी समुदाय के बीच संघर्ष छिड़ने की संभावनाएं पैदा हो गई है. 

सन्नी एंडोमेंट ने यह भी बताया कि इस हत्या में शामिल लोगों को इराक के सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा. बता दें कि अभी तक किसी भी संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है. पुलिस इस पूरे मामले में गहन जांच कर रही है. इराक के अंदर शिया-शुन्नी के बीच संघर्ष होता रहता है.   

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, इस मामले पर इराक के गृह मंत्रालय ने मीडिया को बताया कि मस्जिद के इमाम अल-कुरघुली की हत्या कुछ कट्टरपंथी लोगों ने की है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. गृह मंत्रालय ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में मस्जिद के अंदर इमाम को घेरने वाले और उन पर हमला करने वाले लोग शामिल हैं.

गौरतलब है कि इराक में कई दशकों तक गृह युद्ध चला है. साल 2017 में इराक के अंदर आतंकी संगठन ISIS की हार के बाद से यहां खून-खराबा कम हो गया था. हालांकि इराक के अंदर धार्मिक नेताओं और आम नागरिकों की छिटपुट हत्या जारी है. ISIS एक क्रूर आतंकी संगठन है, जो आम मासूम लोगों की हत्याएं करने के लिए बदनाम है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

iraq newskilled a imam in masjidmasjid imam killed in Iraqmuslim world newsToday News

Trending news

iraq news
Iraq: मस्जिद के अंदर इमाम की हत्या से दहला बगदाद, सुरक्षा बलों ने किया बड़ा दावा
Sambhal
Sambhal Violence केस में आज HC में सुनवाई; मस्जिद कमेटी के चेयरमैन ने दाखिल की अर्जी
Uttar Pradesh news
धार्मिक लिबास और नफरती दिमाग! नरसिंहानंद ने हिंदू औरतों को डराने के लिए उगला जहर
gaza
पूर्व IDF अधिकारी के दावे ने खोली इजराइल की पोल; बताए Gaza के आंकड़े
gaza
Gaza: बंद करो ये दोहरी नीति, इजराइल को दो सज़ा- कतर के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान
verdict on waqf amendment act
Waqf Amendment Bill पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी फैसला, क्या मिलेगी मुसलमानों को राहत
Arab
Qatar के साथ खड़ी है अरब और इस्लामी दुनिया, नहीं है अकेला: Arab League का बड़ा बयान
Qatar great ally of America
ढोंगी निकला डोनाल्ड ट्रंप, इजरायल को चेतावनी और समर्थन दोनों एक साथ कैसे ?
Asia Cup 2025
दुबई में भारत ने पाकिस्तान को हराया; टीम इंडिया के लिए पूजा-दुआ से पाक मीडिया भड़का
Germany News
हलाल खाने, नमाज़ पढ़ने पर नौकरी से निकाले गए मुस्लिम अफसर की जर्मनी सेना में वापसी
;