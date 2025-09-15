Iraq: मस्जिद के अंदर इमाम की हत्या से दहला बगदाद, सुरक्षा बलों ने किया बड़ा दावा

Iraq News: इराक की राजधानी बगदाद में एक मस्जिद के इमाम को मस्जिद के अंदर ही कुछ कट्टरपंथी धार्मिक समूह के लोगों ने हत्या कर दी. इस घटना की जानकारी इराक में सुन्नी मुस्लिम मामलों की देख-रेख करने वाली सुन्नी एंडोमेंट ने दी है.

इराक के सुन्नी एंडोमेंट ने एक बयान जारी कर कहा कि इराक की राजधानी बगदाद के डोरा स्थित एक मस्जिद के इमाम की हत्या कुछ कट्टरपंथी लोगों ने कर दी है. मृत इमाम का नाम शेख अब्दुल सत्तार अल-कुरघुली बताया जा रहा है. यह घटना बीते शुक्रवार (12 सितंबर) की हुई है. इस घटना के बाद इलाके के सुन्नी आबादी में आक्रोश फैल गया. इस घटना के बाद इलाके में शिया और सुन्नी समुदाय के बीच संघर्ष छिड़ने की संभावनाएं पैदा हो गई है.

सन्नी एंडोमेंट ने यह भी बताया कि इस हत्या में शामिल लोगों को इराक के सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा. बता दें कि अभी तक किसी भी संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है. पुलिस इस पूरे मामले में गहन जांच कर रही है. इराक के अंदर शिया-शुन्नी के बीच संघर्ष होता रहता है.

वहीं, इस मामले पर इराक के गृह मंत्रालय ने मीडिया को बताया कि मस्जिद के इमाम अल-कुरघुली की हत्या कुछ कट्टरपंथी लोगों ने की है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. गृह मंत्रालय ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में मस्जिद के अंदर इमाम को घेरने वाले और उन पर हमला करने वाले लोग शामिल हैं.

गौरतलब है कि इराक में कई दशकों तक गृह युद्ध चला है. साल 2017 में इराक के अंदर आतंकी संगठन ISIS की हार के बाद से यहां खून-खराबा कम हो गया था. हालांकि इराक के अंदर धार्मिक नेताओं और आम नागरिकों की छिटपुट हत्या जारी है. ISIS एक क्रूर आतंकी संगठन है, जो आम मासूम लोगों की हत्याएं करने के लिए बदनाम है.