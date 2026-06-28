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इराक के ग्रीन ज़ोन में छापेमारी से मचा सियासी भूचाल, कई प्रभावशाली नेता और अधिकारी गिरफ्तार

Iraq News: इराक में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए स्पेशल फोर्स ने बगदाद के ग्रीन ज़ोन में छापेमारी कर कई राजनीतिक नेताओं और सांसदों को गिरफ्तार किया. यह कार्रवाई पूर्व उपमंत्री अदनान अल-जुमैली के बयानों के आधार पर की गई. माना जा रहा है कि इसका इराक की राजनीति पर बड़ा असर पड़ सकता है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 28, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:11 PM IST
इराक के ग्रीन ज़ोन में छापेमारी से मचा सियासी भूचाल, कई प्रभावशाली नेता और अधिकारी गिरफ्तार
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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