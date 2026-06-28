/इराक के ग्रीन ज़ोन में छापेमारी से मचा सियासी भूचाल, कई प्रभावशाली नेता और अधिकारी गिरफ्तार

इराकी स्पेशल फोर्स के जवानों ने रविवार (28 जून) की सुबह राजधानी बगदाद के कड़े सुरक्षा घेरे वाले 'ग्रीन ज़ोन' के सभी प्रवेश द्वारों को सील कर दिया और परिसर के अंदर छापेमारी की, जहां प्रमुख सरकारी संस्थान और विदेशी दूतावास स्थित हैं. रिपोर्ट के मुताबिक सात लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें संसद के पांच सदस्य शामिल थे. गिरफ्तार किए गए कुछ लोग पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी के राजनीतिक गुट से थे. यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया कि उन पर विशिष्ट आरोप क्या थे. अल-सुदानी के गुट ने नवंबर के संसदीय चुनावों में सबसे अधिक सीटें जीती थीं.