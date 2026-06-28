/इराक के ग्रीन ज़ोन में छापेमारी से मचा सियासी भूचाल, कई प्रभावशाली नेता और अधिकारी गिरफ्तार

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Iraq News: इराक के स्पेशल फोर्स के जवानों ने भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ एक बड़ी छापेमारी की, कई राजनीतिक अधिकारियों को गिरफ्तार किया. यह ऑपरेशन रविवार (28 जून) सुबह किया गया. ये गिरफ्तारियां तेल मंत्रालय के पूर्व उप-मंत्री अदनान अल-जुमैली के बयान के आधार पर की गईं, जिन्हें पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तार किए गए लोगों में संसद के वे सदस्य भी शामिल थे जिनकी कानूनी सुरक्षा (इम्युनिटी) हटा दी गई थी.
इराकी स्पेशल फोर्स के जवानों ने रविवार (28 जून) की सुबह राजधानी बगदाद के कड़े सुरक्षा घेरे वाले 'ग्रीन ज़ोन' के सभी प्रवेश द्वारों को सील कर दिया और परिसर के अंदर छापेमारी की, जहां प्रमुख सरकारी संस्थान और विदेशी दूतावास स्थित हैं. रिपोर्ट के मुताबिक सात लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें संसद के पांच सदस्य शामिल थे. गिरफ्तार किए गए कुछ लोग पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी के राजनीतिक गुट से थे. यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया कि उन पर विशिष्ट आरोप क्या थे. अल-सुदानी के गुट ने नवंबर के संसदीय चुनावों में सबसे अधिक सीटें जीती थीं.
लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी पसंद के उम्मीदवार को लेकर 'कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क' (ईरान के सहयोगी शिया दलों का गठबंधन, जिसने अल-सुदानी को सत्ता में पहुंचाया था) में गतिरोध की वजह से वे आखिरकार पीछे हट गए. उनकी जगह अली अल-ज़ैदी ने ली, जो एक व्यवसायी और राजनीति में नए हैं; वे आम सहमति वाले उम्मीदवार के रूप में उभरे और उन्हें अमेरिका का समर्थन भी प्राप्त था. इन गिरफ्तारियों का इराक के बंटे हुए राजनीतिक परिदृश्य पर व्यापक असर पड़ने की संभावना है, जहां भ्रष्टाचार के आरोप अक्सर सत्ता और प्रभाव की होड़ से जुड़े होते हैं.