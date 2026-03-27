सऊदी में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान का हमला; US रिफ्यूलिंग फ्लीट तबाह करने का दावा

Iran Attack US Airbase In Saudi: ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) ने सऊदी अरब में मौजूद अमेरिका के अल-खार्ज एयरबेस पर हमला किया और दावा किया कि हमले में रिफ्यूलिंग और एयर सपोर्ट फ्लीट को नष्ट कर दिया गया. साथ ही एंटी-मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी नष्ट कर दिया गया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Iran Attack US Airbase In Saudi: इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस-4 के तहत 84वें दौर का हमला किया और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिका के अल-खार्ज एयरबेस पर सफलतापूर्वक मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया. IRGC ने दावा किया कि अल-खार्ज बेस पर हुए हमले में अमेरिका के रिफ्यूलिंग गाड़ियों और एक लॉजिस्टिक सपोर्ट फ्लीट तबाह हो गया.
IRGC ने शुक्रवार (27 मार्च) को एक बयान जारी कर बताया कि यह मिशन "US सरकार द्वारा रीजनल एयरबेस के दुश्मनी भरे इस्तेमाल" के जवाब में शुरू किया गया था. इस ऑपरेशन को "वेव 84 के दौरान एक स्पेशल जॉइंट मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन" बताया गया, जिसे IRGC एयरोस्पेस फोर्स ने IRGC नेवी की मदद से किया था. टैक्टिकल डिटेल्स के बारे में बताते हुए, मिलिट्री विंग ने बताया कि उसकी यूनिट्स ने "एंटी-मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया और सॉलिड और लिक्विड-फ्यूल वाली मिसाइलों से अल-खार्ज बेस में सफलतापूर्वक घुस गए."
प्रेस टीवी ने बताया कि फोर्स ने खास तौर पर फैसिलिटी में मौजूद "तैनात रिफ्यूलिंग और एयर सपोर्ट फ्लीट को मिसाइल और ड्रोन फायर की बौछार से निशाना बनाया." IRGC ने इस मिशन को एक "इम्पैक्ट-ड्रिवन" ऑपरेशन बताया, और कहा कि इन हमलों से US फोर्स के कई वाइड-बॉडी और हेवी सपोर्ट एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए या उन्हें गंभीर नुकसान हुआ. ईरान की प्रेस टीवी के मुताबिक, यह 84वीं वेव इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (IRIB) के कर्मचारियों और शहीदों को समर्पित थी.
प्रेस टीवी ने आगे बताया कि लेबनानी हिज़्बुल्लाह और इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस जैसे ग्रुप इस रीजनल फ्रंट में शामिल हो गए हैं. ईरानी आर्म्ड फोर्सेज़ और सहयोगी रेजिस्टेंस ग्रुप्स की इन मिलकर की गई कोशिशों ने कथित तौर पर दुश्मन के "मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर" को तबाह कर दिया है, जिससे उनकी लॉजिस्टिक क्षमताओं को बड़ा झटका लगा है.