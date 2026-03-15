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Zee SalaamMuslim Worldईरान के बहाने US, इजरायल कर रहा अरब देशों पर हमला, IRGC ने किया बड़ी साजिश का खुलासा

ईरान के बहाने US, इजरायल कर रहा अरब देशों पर हमला, IRGC ने किया बड़ी साजिश का खुलासा

Iran War: ईरान ने दावा किया है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर जारी हमलों के बीच उसे बदनाम करने की साज़िश चल रही है. ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फागरी के मुताबिक अमेरिका और इजरायल, ईरान के शाहेद-136 ड्रोन की कॉपी का इस्तेमाल कर अरब देशों में हमले कर रहे हैं ताकि इन हमलों का आरोप ईरान पर लगाया जा सके. ईरान का कहना है कि उसके सैन्य अभियान केवल तय लक्ष्यों तक सीमित होते हैं. तेहरान ने क्षेत्रीय देशों से आपसी सहयोग बढ़ाने और दुश्मनों की कथित साज़िश को नाकाम करने की अपील भी की है.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 15, 2026, 11:16 AM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर
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Iran War: ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से लगातार निशाना बना रहा है. इस बीच ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान के शाहेद-136 ड्रोन की कॉपी किए हुए ड्रोन का इस्तेमाल कर अरब देशों पर हमले कर रहा है, ताकि इन हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया जा सके. ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स  (IRGC) के खतम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फागरी ने अमेरिका और इजरायल पर ईरान के शाहेद-136 ड्रोन, जिसे "लुकास" के नाम से जाना जाता है, के रीब्रांडेड वर्शन का इस्तेमाल करके झूठा कैंपेन चलाने का आरोप लगाया है.

अधिकारी ने दावा किया कि इन ड्रोन को जानबूझकर ईरान को फंसाने के लिए पूरे इलाके में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ तैनात किया जा रहा है. प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फागरी ने कहा कि मिलिट्री चुनौतियों का सामना करने और तेहरान के खिलाफ पॉलिटिकल अलायंस बनाने में नाकाम रहने के बाद, दुश्मन ने धोखेबाजी वाली तरकीबें अपना ली हैं.

बयान के मुताबिक, इन चालों का मकसद "ईरान पर शक पैदा करना और आरोप लगाना" है, जबकि तेहरान और उसके इलाके के पार्टनर्स के बीच रिश्तों को नुकसान पहुंचाना है. प्रवक्ता ने हाल ही में तुर्की, कुवैत और इराक जैसे पड़ोसी देशों में हुए कई "संदिग्ध हमलों" पर ज़ोर दिया. उन्होंने कहा कि पश्चिमी मीडिया और दुश्मन देशों ने इन घटनाओं के लिए ईरानी सेना को गलत तरीके से दोषी ठहराया है.

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उन्होंने आगे ज़ोर दिया कि ईरान की मिलिट्री एक्टिविटीज़ बहुत डिसिप्लिन्ड हैं और खास टारगेट तक ही सीमित हैं. प्रवक्ता ने कहा, "जैसा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान ने बार-बार ऐलान किया है, वह सिर्फ़ यूनाइटेड स्टेट्स और ज़ायोनी शासन के मकसद, सेंटर और हितों को टारगेट करता है, और एक ऑफिशियल बयान जारी करके जिस भी जगह को टारगेट करता है, उसकी पूरी ज़िम्मेदारी लेता है."

दुश्म की इस साजिश को बेअसर करने के लिए ज़्यादा रीजनल कोऑपरेशन की अपील की गई. इसमें कहा गया, "यह ज़रूरी है कि हम एक-दूसरे पर भरोसा करें और एकता और कोऑपरेशन बनाए रखकर, हमलावर दुश्मन को इन चालों और बुरे बर्ताव से रोकें." प्रवक्ता ने आगे कहा कि "इन धोखेबाज़ और बुरे कामों पर रीजनल देशों के अधिकारियों की समझदारी भरी प्रतिक्रियाएँ इस साज़िश को शुरू से ही नाकाम कर देंगी."

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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