/दुनिया की तेल सप्लाई पर सबसे बड़ा खतरा! ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद करने का किया ऐलान

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Iran US Tensions: IRGC ने पश्चिम एशिया में US के 'दखल' की वजह से होर्मुज स्ट्रेट को 'अगले आदेश तक' बंद करने का ऐलान किया. IRGC ने कहा कि यह रणनीतिक जलमार्ग तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका पश्चिम एशिया क्षेत्र में अपना "दखल" बंद नहीं कर देता. प्रेस टीवी द्वारा बताए गए IRGC के बयान के मुताबिक, यह फैसला विदेशी ताकतों के गैर-कानूनी दखल से पैदा हुई सुरक्षा स्थिति को देखते हुए लिया गया. प्रेस टीवी के हवाले से बयान में कहा गया, "होर्मुज स्ट्रेट को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है और यह तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका इस क्षेत्र में अपना दखल बंद नहीं कर देता. किसी भी जहाज को इस जलडमरूमध्य से गुजरने की इजाजत नहीं होगी."
IRGC नेवी ने जलमार्ग के बंद होने के बहाने ईरान के खिलाफ किसी भी और सैन्य कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी भी दी और कहा कि ऐसी कार्रवाइयों का कड़ा जवाब दिया जाएगा. बयान में आगे कहा गया, "अगर हमलावर दुश्मन इस घटनाक्रम का इस्तेमाल हमारे खिलाफ एक और हमले के बहाने के तौर पर करता है, तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा और क्षेत्र में दुश्मन के अतिरिक्त ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा."
IRGC ने दी चेतावनी
प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, IRGC ने आगे कहा कि इस स्थिति से पैदा होने वाले किसी भी नतीजे की जिम्मेदारी अमेरिका, इजरायल और उन देशों की होगी जो ईरान के खिलाफ अभियानों में इस्तेमाल होने वाले सैन्य ठिकानों की मेजबानी करते हैं. ये घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहे हैं जब कतरी वार्ताकार तनाव कम करने और हालिया सैन्य तनाव के बाद अमेरिका-ईरान बातचीत फिर से शुरू करने के लिए हालात बनाने की कोशिश में ईरान की यात्रा कर रहे हैं. इससे पहले, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने शनिवार को मस्कट में अपने ओमान के समकक्ष सैयद बद्र अल-बुसैदी के साथ बातचीत की, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, क्षेत्रीय घटनाक्रम और होर्मुज़ जलडमरूमध्य में समुद्री सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया.
ईरान के विदेश मंत्री ने क्या कहा?
अपने आधिकारिक टेलीग्राम चैनल पर एक पोस्ट में अराघची ने कहा कि दोनों राजनयिकों ने व्यापक क्षेत्रीय घटनाक्रम के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में तेहरान और मस्कट के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की. ईरान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, दोनों पक्षों ने इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 5 के अनुरूप जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के तरीकों पर भी चर्चा की, जबकि ओमान ने क्षेत्रीय तनाव को कम करने के लिए कूटनीति के प्रति अपना समर्थन दोहराया. इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि तेहरान के अनुरोध के बाद वॉशिंगटन इस्लामिक रिपब्लिक के साथ बातचीत जारी रखने पर सहमत हो गया है, लेकिन उन्होंने फिर दोहराया कि अमेरिका अब भी दोनों पक्षों के बीच हुए पिछले संघर्ष-विराम को "समाप्त" मानता है.