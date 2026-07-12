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दुनिया की तेल सप्लाई पर सबसे बड़ा खतरा! ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद करने का किया ऐलान

Strait of Hormuz Closure: ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि इलाके में अमेरिका के दखल के विरोध में होर्मुज स्ट्रेट को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है. IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर इस स्थिति का फायदा उठाकर ईरान के खिलाफ कोई नई सैन्य कार्रवाई की जाती है, तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 12, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:55 AM IST
दुनिया की तेल सप्लाई पर सबसे बड़ा खतरा! ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद करने का किया ऐलान
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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