/दुनिया की तेल सप्लाई पर सबसे बड़ा खतरा! ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद करने का किया ऐलान

ईरान के विदेश मंत्री ने क्या कहा?

अपने आधिकारिक टेलीग्राम चैनल पर एक पोस्ट में अराघची ने कहा कि दोनों राजनयिकों ने व्यापक क्षेत्रीय घटनाक्रम के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में तेहरान और मस्कट के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की. ईरान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, दोनों पक्षों ने इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 5 के अनुरूप जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के तरीकों पर भी चर्चा की, जबकि ओमान ने क्षेत्रीय तनाव को कम करने के लिए कूटनीति के प्रति अपना समर्थन दोहराया. इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि तेहरान के अनुरोध के बाद वॉशिंगटन इस्लामिक रिपब्लिक के साथ बातचीत जारी रखने पर सहमत हो गया है, लेकिन उन्होंने फिर दोहराया कि अमेरिका अब भी दोनों पक्षों के बीच हुए पिछले संघर्ष-विराम को "समाप्त" मानता है.