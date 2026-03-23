इजरायल और सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर ईरान ने किया हमला, मची भारी तबाही

Iran Missile Strike Saudi Arabia: ईरान इजरायल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस पर हमला कर रहा है. इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उसने चल रहे जवाबी ऑपरेशन 'ट्रू प्रॉमिस 4' के तहत मिसाइल हमलों की 75वीं लहर को अंजाम दिया है. इन हमलों में इजरायली सैन्य ठिकानों और सऊदी अरब में स्थित अमेरिका के एक प्रमुख सैन्य ठिकाने प्रिंस सुल्तान एयर बेस को निशाना बनाया गया. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने एक आधिकारिक बयान जारी कर हाल ही में हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है. संगठन ने कहा कि यह ऑपरेशन शहीद कमांडरों के सम्मान में किया गया था और इसे इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका की कथित "आक्रामकता" के जवाब में अंजाम दिया गया.

IRGC के मुताबिक, इन हमलों में "उन्नत बैलिस्टिक मिसाइलों" का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें उसकी एजेंसियों द्वारा जुटाई गई सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर निर्देशित किया गया था. संगठन ने दावा किया कि जिन ठिकानों पर हमले किए गए, उनमें इजरायली सैनिकों की नई तैनाती वाले स्थान, साथ ही कथित तौर पर छिपे हुए ठिकाने भी शामिल थे. बयान में सऊदी अरब में स्थित प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर हुए हमले का भी ज़िक्र किया गया.

प्रिंस सुल्तान एयर बेस का कौन कर रहा था इस्तेमाल

IRGC ने साफ किया है कि प्रिंस सुल्तान एयर बेस का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है. इसी वजह से इस बेस पर हमला किया गया है. इस एयर बेस को लंबे समय से इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता रहा है. अपने बयान में ईरान ने यह चेतावनी भी जारी की कि इजरायली और अमेरिकी सेनाएं उसकी लगातार निगरानी में हैं. संगठन ने जोर देकर कहा कि भले ही सैन्य संपत्तियों को नागरिक इलाकों के भीतर छिपाने की कोशिश की जाए, वे सुरक्षित नहीं रहेंगी. IRGC ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी रक्षात्मक उपाय या छिपने की जगहें ऐसे हमलों से सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकतीं.

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ट्रंप की धमकी के बाद हमला

यह बयान ऐसे समय में आया है जब इस क्षेत्र में संघर्ष लगातार बढ़ रहा है. हाल के हफ्तों में इस क्षेत्र में ईरान, इजरायल और अमेरिका से जुड़े मिसाइल और ड्रोन हमलों की एक श्रृंखला देखी गई है. रिपोर्टों के अनुसार, ईरान ने पहले भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ-साथ इजरायली शहरों को भी निशाना बनाया है. फरवरी के आखिर में शुरू हुआ यह संघर्ष अब अपने दायरे में और विस्तृत हो गया है, जिसमें दोनों पक्ष लगातार एक-दूसरे पर हमले और जवाबी हमले कर रहे हैं. यह स्थिति न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य को खराब कर रही है, बल्कि ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक स्थिरता के संबंध में वैश्विक स्तर पर बढ़ती चिंताओं को भी हवा दे रही है.