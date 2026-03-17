IRGC का सबसे बड़ा पलटवार! कतर से UAE तक अमेरिकी बेस हुआ तबाह

Iran Missile Drone Attack: मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के बीच इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उसने ‘ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4’ का 57वां चरण शुरू किया है. ईरान के सरकारी प्रसारक, प्रेस टीवी के मुताबिक, इस चरण में कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिन्हें ईरान “कब्ज़े वाले क्षेत्र” मानता है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस सैन्य अभियान में अल उदीद एयर बेस कतर में स्थित एक अमेरिकी एयरबेस पर भी हमला शामिल था. बताया गया कि इस हमले में विस्फोटक ड्रोन, साथ ही ज़ुल्फ़िकार और कियाम जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया. इस एयरबेस को अमेरिकी सेंट्रल कमांड के लिए एक महत्वपूर्ण परिचालन केंद्र माना जाता है.

ईरानी सेना के खातम अल-अंबिया सेंट्रल मुख्यालय के एक बयान का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि यह अभियान “मोजतबा” एक तीन दिन के शिशु की याद में चलाया गया था, जिसकी हाल की झड़पों के दौरान मृत्यु हो गई थी. इस भावनात्मक संदर्भ में ईरान ने अपने अभियान को एक “बदले की कार्रवाई” के रूप में चित्रित किया है. रिपोर्ट में आगे कहा गया कि “कब्ज़े वाले क्षेत्रों” के भीतर हमलों का मुख्य उद्देश्य दुश्मन के कमांड-एंड-कंट्रोल संचार नेटवर्क और मिसाइल रक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय करना था. इस उद्देश्य के लिए खैबर शिकन, इमाद और क़द्र जैसी उन्नत मिसाइल प्रणालियों को तैनात किया गया था. ईरान का दावा है कि ये हमले असाधारण सटीकता के साथ किए गए थे.

इसके अलावा, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नौसेना ने भी क्षेत्र के भीतर अमेरिकी और सहयोगी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है. रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि बहरीन के शेख ईसा एयर बेस और UAE के अल धफरा एयर बेस पर स्थित सैन्य बुनियादी ढांचे के खिलाफ क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का उपयोग करके हमले किए गए थे. ईरानी अधिकारियों के अनुसार, अल धफरा एयर बेस को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि ईरान के खिलाफ हाल के हमले उसी स्थान से शुरू हुए थे. उनका दावा है कि इन हमलों के बाद बेस की परिचालन क्षमता काफी कम हो गई है.

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IRGC ने चेतावनी जारी की है कि यह सैन्य दबाव तब तक जारी रहेगा जब तक क्षेत्र में वर्तमान में स्थित सभी अमेरिकी ठिकाने पूरी तरह से खाली नहीं हो जाते. इसके अतिरिक्त, इसने क्षेत्र के लोगों से सैन्य ठिकानों से दूर रहने की अपील की है. ईरान ने इन कार्रवाइयों को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत “वैध आत्मरक्षा” के रूप में चित्रित किया है. इसका दावा है कि संघर्ष की शुरुआत के बाद से इसने संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के सैन्य ठिकानों पर सैकड़ों मिसाइलें और हज़ारों ड्रोन दागे हैं. लेकिन, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है. इस बीच इस क्षेत्र में बढ़ते हमलों और जवाबी कार्रवाइयों ने स्थिति को और भी ज़्यादा बिगाड़ दिया है.