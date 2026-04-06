मिडिल ईस्ट जंग के बीच ईरान को लगा बड़ा झटका, IRGC इंटेलिजेंस चीफ हो गए शहीद

Israel-Iran Conflict: ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच पिछले 38 दिनों से जंग जारी है. इस जंग में हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई है. जबकि लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं. इस बीच इजरायली हमले में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल माजिद खादेमी शहीद हो गए हैं. इस ऑपरेशन की पुष्टि करते हुए इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज़ ने कहा कि ईरान की सैन्य और आतंकवादी गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से खत्म किया जा रहा है.

पूरे दिन तेहरान भर में धमाकों की आवाजे गूंजती रहीं और कई इलाकों से धुआं उठता देखा गया. शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के पास एक बड़ा हमला हुआ, जहां इमारतों और एक गैस वितरण केंद्र को नुकसान पहुंचा. रिपोर्टों के मुताबिक, इस हमले में कई लोगों की जान चली गई. इस बीच, तेहरान के पास इस्लामशहर में हुए एक हमले में कम से कम 13 लोग मारे गए, जबकि क़ोम शहर और अन्य क्षेत्रों में भी कई अन्य लोगों की जान चली गई.

इस हमले के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है. ईरान ने इजरायल और खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए. उत्तरी इजरायली शहर हाइफा में एक आवासीय इमारत पर मिसाइल गिरने से दो लोग मारे गए, जबकि इस बात का डर बना हुआ है कि मलबे के नीचे कई अन्य लोग भी फंसे हो सकते हैं. कुवैत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने आने वाली ईरानी मिसाइलों को रोकने के प्रयास में अपने हवाई रक्षा प्रणालियों को सक्रिय कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

होर्मुज खोलने की धमकी

इन घटनाओं के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को कड़ी चेतावनी जारी की. उन्होंने कहा कि अगर ईरान Strait of Hormuz को फिर से खोलने में विफल रहता है, तो अमेरिका उसके बिजली संयंत्रों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाना बनाएगा. सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी देते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान को "पाषाण युग" में वापस भेज दिया जाएगा. होर्मुज़ जलडमरूमध्य से दुनिया का लगभग 20% तेल गुज़रता है. मौजूदा समय में वैश्विक चिंता का केंद्र बना हुआ है.

ईरान की धमकी

इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर ईरान के नियंत्रण और क्षेत्र में हो रहे हमलों के कारण इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें 50 फीसद तक बढ़ गई हैं और 109 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं. तनाव कम करने के प्रयास में मिस्र, पाकिस्तान और तुर्की ने संयुक्त रूप से 45-दिवसीय संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा है, जिसमें होर्मुज़ जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के प्रावधान शामिल हैं. हालांकि, अभी तक न तो ईरान और न ही अमेरिका ने इस प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है. अमेरिका की धमकियों को खारिज करते हुए ईरान ने ज़ोर देकर कहा है कि युद्ध से कोई हल नहीं निकलेगा. ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर गालिबफ ने अमेरिका की चेतावनियों को "लापरवाही भरा" बताया और ऐलान किया कि ईरान अपने अधिकारों की रक्षा से पीछे नहीं हटेगा.