ईरान में चप्पे- चप्पे पर फैला था इजरायल का जासूस; IRGC ने इस तरह ध्वस्त किया नेटवर्क

Iran News: ईरान के  इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) की खुफिया विभाग ने एक बयान जारी करके कहा कि ईरान की खुफिया विभाग ने एक बड़ा अभियान चलाया, जिसके बाद ईरान में मौजूद ईरान विरोधी इजरायली नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Nov 12, 2025, 12:54 PM IST

Iran News: इस साल के जून महीने में ईरान और इजरायल के बीच 12 दिनों तक भीषण जंग हुई, जिसमें दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ. इजरायल ने पहले ईरान की सुरक्षा प्रणाली और रडार सिस्टम को तकनीकी रूप से खराब किया, इसके बाद ईरान के अंदर घुसकर जोरदार बमबारी की. वहीं, ईरान ने भी जवाबी हमला किया. इस जंग के दौरान ही ईरान ने अपने देश में इजरायली जासूसों को पकड़ना और उन्हें मौत की सजा देना शुरू कर दिया था.

बीते मंगलवार को ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) की खुफिया विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की जानकारी दी. IRGC ने बताया कि उनका विभाग ने ईरान के अंदर अमेरिका और इजरायल द्वारा संचालित ईरान विरोधी नेटवर्क को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया है. साथ ही यह भी कहा गया कि इस कार्रवाई से जुड़ी विस्तृत जानकारी आने वाले दिनों में दी जाएगी. 

IRGC ने अपने बयान में कहा कि IRGC की खुफिया विभाग ने कई दौर की निगरानी, ​​निरीक्षण और खुफिया अभियानों के बाद इस नेटवर्क की पहचान की और ध्वस्त किया. IRGC के बयान के मुताबिक यह नेटवर्क ईरान के ही धोखेबाज और विश्वासघाती लोगों से तैयार किया गया था. IRGC ने बताया कि 12 दिवसीय युद्ध में ईरान से हारने के बाद इजरायल अपनी हार को छिपाने और भरपाई के लिए ईरान में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा था. 

ईरान के अंदर मौजूद हैं इजरायली जासूस
इजरायल के इस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए IRGC की खुफिया विभाग ने ईरान के अंदर एक साथ कई प्रांतों में अभियान चलाया. इस अभियान के तहत इस नेटवर्क से जुड़े कई समूहों को गिरफ्तार किया, जो ईरान में सार्वजनिक सुरक्षा को बाधित करना चाहते थे. गौरतलब है कि ईरान के अंदर इजरायली खुफिया एजेंसियों का खतरनाक घुसपैठ है. इस बात की पुष्टि ईरान के वरिष्ठ नेता भी कर चुके हैं.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

iran news, Israeli spy network in Iran, muslim world news

