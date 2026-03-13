अमेरिकी विमानवाहक पोत Abraham Lincoln पर ईरान ने किया हमला! जानें अमेरिका ने क्या कहा?

Iran IRGC Missile Attack Claim: इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की नौसेना ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी विमानवाहक पोत USS अब्राहम लिंकन पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
USS Abraham Lincoln Attack News: इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की नौसेना ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी विमानवाहक पोत USS अब्राहम लिंकन पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है. ईरान का कहना है कि इस हमले के बाद यह पोत काम करने लायक नहीं रहा और उसे खाड़ी क्षेत्र से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा. लेकिन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है.
अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि USS अब्राहम लिंकन पूरी तरह से सुरक्षित है और सैन्य अभियान "ऑपरेशन एपिक फ्यूरी" में सक्रिय रूप से सहयोग देना जारी रखे हुए है. अमेरिकी मीडिया ने बताया कि एक ईरानी जहाज़ विमानवाहक पोत के बहुत करीब आ गया था और अमेरिकी सेना ने उस पर गोलीबारी की. लेकिन यह अभी भी साफ नहीं है कि जहाज़ को गोली लगी या नहीं.
ईरान का दावा
ईरानी सेना के एक बयान के मुताबिक, उन्नत मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करके एक ऑपरेशन चलाया गया. ईरान का दावा है कि इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी विमानवाहक पोत USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया गया था. ईरान के मुताबिक, यह हमला ओमान सागर में उसकी समुद्री सीमा से लगभग 340 किलोमीटर दूर किया गया था. ईरानी सरकारी टेलीविज़न ने बताया कि हमले के बाद, अमेरिकी पोत और उसके साथ मौजूद स्ट्राइक ग्रुप को उस इलाके से तेज़ी से पीछे हटते हुए देखा गया. हालांकि, इस दावे के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी गई. इसके विपरित, पेंटागन ने पहले भी ऐसे दावों को खारिज किया है. पेंटागन का कहना है कि ईरान द्वारा दागी गई मिसाइलें अमेरिकी पोत के पास भी नहीं पहुंचीं.
अमेरिका का खंडन
ईरान से रिपोर्ट सामने आने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने तुरंत इसका खंडन किया. अमेरिका ने कहा कि ईरान का यह दावा कि एक अमेरिकी जंगी जहाज़ को नुकसान पहुंचा है. गलत है. CENTCOM ने सोशल मीडिया पर USS अब्राहम लिंकन की एक तस्वीर भी साझा की. इस तस्वीर के साथ, अमेरिका ने बताया कि अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप "ऑपरेशन एपिक फ्यूरी" में सक्रिय रूप से हिस्सा लेना जारी रखे हुए है और समुद्र से अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है.
ईरान ने दी चेतावनी
CBS न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक अमेरिकी नौसैनिक जहाज़ ने "ईरानी जहाज़ पर अपनी 5-इंच, 54-कैलिबर मार्क 45 तोप का इस्तेमाल करके गोलीबारी करने की कोशिश की. यह एक पूरी तरह से स्वचालित नौसैनिक तोप है जो नौसेना के विध्वंसक और क्रूज़र जहाज़ों के आगे के डेक पर लगी होती है." यह तुरंत साफ नहीं हो पाया कि किस नौसैनिक जहाज ने ईरानी जहाज़ पर गोलीबारी की. लेकिन, अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से CBS की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी हमले कई बार ईरानी जहाज़ से चूक गए. यह भी साफ नहीं था कि क्या ये चेतावनी के तौर पर दागे गए शॉट थे.