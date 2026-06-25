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IRGC Navy Warning On Strait Hormuz: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म हो गई है. MOU की शर्तों के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल दिया, लेकिन अभी भी होर्मुज पर ईरान का ही कंट्रोल है. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) नेवी ने जहाजों को चेतावनी दी है कि वे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने के लिए सिर्फ वह रूट की ही इस्तेमाल करें, जिसे IRGC ने अधिकृत किया है. IRGC नेवी ने चेतावनी दी कि ईरान द्वारा तय किए गए रास्तों के बाहर किसी भी तरह की आवाजाही पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है.
IRGC नेवी ने कहा, "कुछ अधिकारियों ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को पहले से सूचित किए या उनसे तालमेल बिठाए बिना होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले एक नए शिपिंग रूट की घोषणा की है. प्रस्तावित रास्ता स्वीकार्य नहीं है और इससे सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है." सेना ने जोर देकर कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने के लिए केवल ईरान द्वारा मंजूर किए गए रास्ते ही अधिकृत हैं. उसने कहा, "होर्मुज से गुजरने के लिए सिर्फ वही रास्ते अधिकृत हैं जिन्हें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने तय किया है. इन रास्तों के बाहर जहाजों की आवाजाही प्रतिबंधित और बेहद खतरनाक है. सभी जहाजों को सख्ती से सलाह दी जाती है कि वे तय किए गए रास्तों के बाहर नेविगेशन से बचें."
IRGC नेवी ने यह भी कहा कि जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों को ईरानी अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखना होगा. बयान में कहा गया, "होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने के लिए चैनल 16 के जरिए IRGC नेवी के साथ तालमेल बिठाना अनिवार्य है. नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी जहाज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी." IRGC का यह बयान होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण को लेकर ओमान के बयान के जवाब में आया है. बुधवार (24 जून) को ओमान ने कहा था कि वह इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन (IMO) के साथ मिलकर होर्मुज जलडमरूमध्य में एक शिपिंग ट्रांजिट कॉरिडोर (आवाजाही का रास्ता) उपलब्ध करा रहा है.
ओमान ने कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बिना किसी ट्रांजिट फीस के होर्मुज में नेविगेशन की आजादी सुनिश्चित की जा सके और अमेरिका और ईरान के प्रयासों के नतीजों के मुताबिक काम हो सके. ओमान, IMO के साथ मिलकर सभी जहाजों के लिए एक अस्थायी समुद्री कॉरिडोर इस्तेमाल करने का विकल्प दे रहा है. यह विकल्प IMO द्वारा घोषित कोऑर्डिनेट्स (निर्देशांकों) के मुताबिक है और जो जहाज वहां से गुजरना चाहते हैं, उन्हें IMO के साथ तालमेल बिठाना होगा. इससे पहले बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान समझौते में होर्मुज जलडमरूमध्य में शिपिंग या समुद्री गतिविधियों पर किसी भी तरह की फीस शामिल की जाती है, तो यह उनके लिए 'स्वीकार्य' नहीं होगा.