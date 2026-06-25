IRGC नेवी ने कहा, "कुछ अधिकारियों ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को पहले से सूचित किए या उनसे तालमेल बिठाए बिना होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले एक नए शिपिंग रूट की घोषणा की है. प्रस्तावित रास्ता स्वीकार्य नहीं है और इससे सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है." सेना ने जोर देकर कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने के लिए केवल ईरान द्वारा मंजूर किए गए रास्ते ही अधिकृत हैं. उसने कहा, "होर्मुज से गुजरने के लिए सिर्फ वही रास्ते अधिकृत हैं जिन्हें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने तय किया है. इन रास्तों के बाहर जहाजों की आवाजाही प्रतिबंधित और बेहद खतरनाक है. सभी जहाजों को सख्ती से सलाह दी जाती है कि वे तय किए गए रास्तों के बाहर नेविगेशन से बचें."