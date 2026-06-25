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होर्मुज पर IRGC की चेतावनी; तय रूट से हटे तो होगी सख्त कार्रवाई

IRGC Navy Warning On Strait Hormuz: अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही फिर शुरू हो गई है. हालांकि, ईरान ने साफ किया है कि जलमार्ग पर उसका नियंत्रण बरकरार है. IRGC ने जहाजों को केवल अधिकृत मार्गों का उपयोग करने और ईरानी अधिकारियों के साथ समन्वय बनाए रखने की चेतावनी दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 25, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:55 AM IST
होर्मुज पर IRGC की चेतावनी; तय रूट से हटे तो होगी सख्त कार्रवाई
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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