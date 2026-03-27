स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ट्रंप ने किया बड़ा दावा; जवाब में IRGC नेवी ने US की बंद कर दी बोलती!

Iran War Update: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाला समुद्री रास्ता सामान्य रूप से काम कर रहा है. इस पर इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) की नेवी ने ट्रंप को जोरदार जवाब दिया है. ईरान के सरकारी प्रेस टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, IRGC नेवी ने इस बात को खारिज कर दिया कि ज़रूरी पानी का रास्ता ट्रांज़िट के लिए खुला है, और ज़ोर देकर कहा कि यह अभी भी ब्लॉकेड है.

यह बयान अमेरिकी प्रशासन की हाल की टिप्पणियों के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि समुद्री रास्ता काम कर रहा है. IRGC मिलिट्री कमांड ने यह साफ़ कर दिया कि चोकपॉइंट पर उसका पूरा कंट्रोल है. IRGC नेवी ने अपने बयान में कहा, "स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ बंद कर दिया गया है, और स्ट्रेट से किसी भी हरकत का कड़ा जवाब दिया जाएगा." यह चेतावनी इस इलाके में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव को दिखाती है, क्योंकि तेहरान अमेरिकी और इज़राइली नेवी ऑपरेशन को लगातार चुनौती दे रहा है. जैसा कि प्रेस टीवी ने बताया है, ईरानी सेना ने अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने की कसम खाई है और स्ट्रेटेजिक चैनल से बिना इजाज़त के गुज़रने की इजाज़त नहीं देगी.

यह ताज़ा तनाव एक बड़े टकराव के बीच आया है, जिसमें IRGC ने अपना रुख दोहराया है कि "स्ट्रेट से किसी भी तरह की हरकत का कड़ा जवाब दिया जाएगा।" यह घोषणा इंटरनेशनल शिपिंग और उन विदेशी मिलिट्री फोर्स के लिए सीधी चेतावनी है जो अभी फ़ारस की खाड़ी में या उसके पास तैनात हैं.

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इस बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर पक्का नहीं बताया है कि वह ईरान के लिए स्ट्रेट को फिर से खोलने की मौजूदा डेडलाइन को लागू करेंगे या बढ़ाएंगे। गुरुवार को व्हाइट हाउस में कैबिनेट मीटिंग के दौरान रिपोर्टरों से बात करते हुए, ट्रंप ने इशारा किया कि डिप्लोमैटिक बातचीत जारी रहने के कारण अभी आखिरी फैसला नहीं हुआ है.

प्रेसिडेंट ने कहा कि उनका फैसला बातचीत में शामिल टॉप अमेरिकी अधिकारियों के फीडबैक पर निर्भर करेगा, जिसमें अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर शामिल हैं. ट्रंप ने कहा, "मुझे अभी नहीं पता. मुझे नहीं पता. मिस्टर विटकॉफ और जेडी और जेरेड मुझे बताएंगे कि उन्हें लगता है कि यह आगे बढ़ रहा है या नहीं."