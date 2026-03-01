इतिहास का सबसे बड़ा हमला करेगा ईरान, खामेनेई की शहादत के बाद IRGC की अमेरिका और इजरायल को धमकी

IRGC Announced Revenge: इजरायल और अमेरिका की ज्वाइंट हमले में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत हो गई है. खामेनेई की शहादात से पूरे ईरान में गम और गुस्से का माहौल है. खामेनेई की शहादत की पुष्टि के बाद ईरान के लोग मस्जिदों में रोते-बिलखते दिखाई दिए. वहीं, ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने इस शहादत का बदला लेने का ऐलान किया है. IRGC ने धमकी देते हुए कहा कि बस कुछ ही पलों में इतिहास का सबसे खतरनाक हमला शुरू होगा.

ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी ने ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) का एक पब्लिश किया है, जिसमें "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के इतिहास में सबसे खतरनाक हमला" शुरू होने की घोषणा की गई है. IRGC ने कहा कि यह हमला "बस कुछ ही पलों में" शुरू होगा, और इस इलाके में "कब्जे वाले इलाकों और अमेरिकी आतंकवादी ठिकानों" को निशाना बनाया जाएगा.

वहीं, इजरायल ने अपने लोगों को सुरक्षित स्थानों या बंकरों में रहने का निर्देश दिया है. बता दें कि बीते शनिवार को इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर ज्वाइंट हमला किया. इस हमले में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के घर को निशाना बनाया गया. उनके घर पर लगभग 30 बम गिराए गए. इसके साथ ही इजरायल और अमेरिका ने ईरान के अन्य टॉप पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर को निशाना बनाया.

इस हमले के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि इस हमले में खामेनेई की मौत हुई है. हालांकि ईरान ने इन दावों को खारिज कर दिया था. अब ईरान ने खामेनेई की मौत की पुष्टि कर दी है. साथ ही ईरान ने खामेनेई की शहादत पर 40 दिन का शोक का ऐलान किया है.

गौरतलब है कि इजरायल और अमेरिका के ज्वाइंट हमले के तुरंत बाद ईरान ने ताबड़तोड़ जवाबी हमले शुरू कर दिए. ईरान के ये हमला सामान्य नहीं थे, क्योंकि इस बार ईरान ने अरब देशों में स्थित अमेरिका मिलिट्री और नेवल बेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिसमें सऊदी, बहरीन, कुवैत, कतर, सीरिया, इराक, यूनाइटेड अरब अमीरात और जॉर्डन जैसे देशों में स्थित अमेरिकी बेसों को निशाना बनाया गया. इस ड्रोन और मिसाइल अरब देशों के सिविलियन इमारतों पर भी गिरे हैं.