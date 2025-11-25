Advertisement
हिज्बुल्लाह चीफ की हत्या पर भड़का ईरान, IRGC ने इजरायल को दी हमले की धमकी

Iran warns Israel: इजरायल ने हिजबुल्लाह के आर्मी चीफ को एक हमले में मार गिराया. इस हमले के बाद ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने एक बयान जारी करके धमकी दी है. IRGC ने कहा है कि उसके समर्थित ग्रुप्स हिजबुल्लाह के आर्मी चीफ की मौत का बदला लेंगे. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Nov 25, 2025, 07:51 AM IST

Iran warns Israel: इजरायल ने बीते रविवार (23 नवंबर) को लेबनान की राजधानी बेरूत पर भीषण हमला किया. इस हमले में हिजबुल्लाह के आर्मी चीफ हेथम अली तबातबाई और पांच अन्य लोगों की मौत हो गई. साथ ही 28 लोग घायल हो गए. इजरायल ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि इजरायल ने यह हमला हिजबुल्लाह के आर्मी चीफ को निशाना बनाकर किया था. इस हमले के बाद ईरान ने इजरायल को गंभीर खामियाजा भुगतने की धमकी दी है. वहीं, हिजबुल्लाह के सीनियर अधिकारी महमूद क़माती ने इजरायल के इस हमले को रेड लाइन क्रॉस करने वाली कार्रवाई करार दिया है.

इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के आर्मी चीफ हेथम अली तबातबाई की मौत के बाद सोमवार (24 नवंबर) को ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने एक बयान जारी किया. IRGC ने इजरायल द्वारा की गई इस हमले की निंदा की और जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी. IRGC ने कहा कि हिजबुल्लाह और ईरान समर्थित सभी हथियारबंद ग्रुप्स हेथम अली तबातबाई की मौत का बदला लेने का अधिकार रखता है. 

साथ ही IRGC ने इजरायल को धमकी देते हुए कहा कि उनके समर्थक ग्रुप्स अपने हिसाब से सही समय आने पर इस मौत का बदला लेंगे और इजरायल को जवाब देंगे. वहीं, ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा की. ईरान के विदेश मंत्रालय ने हिजबुल्लाह चीफ की हत्या और बेरूत में इजरायल के हमले को सीजफायर का खुला उल्लंघन बताया है. 

गौरतलब है कि इजरायल और लेबनान के बीच साल 2024 में सीजफायर समझौता हुआ, लेकिन इजरायल सीजफायर का उल्लंघन करते हुए लगातार लेबनान के अंदर बमबारी कर रहा है. इजरायल का कहना है कि वह लेबनान के अंदर मौजूद हिजबुल्लाह के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहा है. हालांकि इजरायल के इन हमलों में लेबनान के आम लोगों की मौत भी होती है. हिजबुल्लाह के आर्मी चीफ की मौत के बाद इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़  गया है. अब देखना होगा कि हिजबुल्ला और उसके सहयोगी ग्रुप्स इजरायल से इस हमले का बदला कैसे ले रहे हैं. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है.

IRGC Warns Israelmuslim world newsToday News

