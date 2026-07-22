/क्या सऊदी अरब को न्यूक्लियर टेकनॉलजी देकर अपनी 60 साल पुरानी गलती फिर से दोहरा रहा है अमेरिका

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इतिहास के सफ़हात को पलटकर देखें तो अमेरिका का सऊदी अरब को न्यूक्लियर टेकनॉलजी देने का यह कदम कोई नया नहीं है. 60 की दहाई में अमेरिका ने खुद ईरान के शाह को पहला न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर टेकनॉलजी तोहफ़े में दी थी. उस वक़्त ईरान अमेरिका का सबसे करीबी साथी हुआ करता था, और वाशिंगटन उसे इस पूरे इलाके का थानेदार बनाना चाहता था. लेकिन 1979 के इंक़ेलाब के बाद जब ईरान में हुकूमत बदली, तो वही अमेरिकी न्यूक्लियर तोहफ़ा वाशिंगटन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया. आज आधी सदी बीत जाने के बाद अमेरिका उसी तोहफ़े को किसी भी तरह वापस छीनना चाहता है, या तबाह करना चाहता है, लेकिन ईरान उसे अपने न्यूक्लियर ठिकानों के पास फटकने तक नहीं दे रहा है.
अमेरिका की यह चाल पूरी तरह से उसकी दोहरी पॉलिसी को उजागर करती है. एक तरफ़ तो अमेरिका रात-दिन ईरान पर पाबंदियां लगाता है, उसकी मईशत का गला घोंटता है, और उस पर न्यूक्लियर हथियार बनाने का इल्ज़ाम लगाकर उसके यूरेनियम एनरिचमेंट को पूरी तरह से ख़त्म करने का दबाव बनाता है. वहीं, दूसरी तरफ़, उसी मिडिल ईस्ट रीजन में तनाव के बीच वह सऊदी अरब को अपनी ज़मीन पर यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाज़त और टक्नॉलजी देने के समझौते कर रहा है. एक ही इलाके में एक मुल्क को न्यूक्लियर एनर्जी से दूर रखने के लिए जंग की धमकियाँ देना और दूसरे मुल्क के लिए रेड कार्पेट बिछाकर न्यूक्लियर टेक्नॉलजी पेश करना अमेरिका के चेहरे से नक़ाब दुनिया के सामने ऊतार कर बेपर्दा करता है.
अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स और स्ट्रैटजिस्ट यह भूल रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में कोई भी सियासी सेनारियो हमेशा के लिए एक जैसा नहीं रहता है. आज सऊदी अरब भले ही अमेरिका का सबसे मजबूत साझेदार नज़र आ रहा हो, लेकिन आने वाले वक़्त में अगर वहां की फॉरेन पॉलिसी बदलती है या रीजनल फ़ैक्टर्स बदलते हैं, तो यही न्यूक्लियर technology अमेरिका और इज़राइल के लिए दूसरा ईरान बन सकती है. अमेरिका को लगता है कि इस समझौते से वह इज़राइल की सेक्योरिटी भी पक्की कर लेगा और सऊदी अरब को ईरान के खिलाफ एक दीवार बनाकर खड़ा कर देगा, लेकिन इस पूरी बिसात में अमेरिका यह नहीं देख पा रहा है कि वह पूरे मिडिल ईस्ट को एक ख़तरनाक न्यूक्लियर रेस में झोंकने जा रहा है. जहाँ हर छोटा-बड़ा मुल्क अब अपनी सेक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर पावर हासिल करने की होड़ में शामिल हो जाएगा.
अमेरिका एक बार फिर रीजनल पॉलिटिक्स की ज़मीनी हक़ीक़त को समझने में नाकाम हो रहा है. न्यूक्लियर टेक्नॉलजी कोई मामूली हथियार नहीं है जिसे बाँटकर आप किसी रीजन के अमन को तय कर सकें. जब आप एक जंग में उलझे इलाके में यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए रिएक्टर बनाने का रास्ता खोलते हैं, तो आप मुस्तक़बिल के लिए एक ऐसे बारूद का ढेर तैयार कर रहे होते हैं, जिसका रिमोट कंट्रोल किसी एक मुल्क के हाथ में नहीं रहता. अमेरिका जो खेल आज सऊदी अरब को मोहरा बनाकर खेल रहा है, उसकी भारी कीमत आने वाले बरसों में पूरे रीजन और खुद अमेरिका को चुकानी पड़ सकती है.
अमेरिका की यह चाल उसकी ताक़त नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट में उसकी गिरती हुई साख़ और मजबूरी की अलामत है. ईरान को ज़मीनी, समंदरी और तकनीकी मोर्चे पर न रोक पाने के बाद अमेरिका अब इलाक़े के मुल्कों को आपस में लड़ाने और पावर बैलेंस के नाम पर एक नया ख़तरा पैदा करने की राह पर है, लेकिन तारीख़ अपने आप को दोहराती है. जो गलती अमेरिका ने 60 की दहाई में ईरान के साथ की थी. वही गलती वह आज सऊदी अरब के साथ दोहरा रहा है. यह दोहरी पॉलिसी न तो ईरान के बढ़ते असर को रोक पाएगी और न ही मिडिल ईस्ट में अमेरिका के गिरते सुपरपावर के ताज को बचा पाएगी.
अमेरिका और इज़राइल की यह पूरी बिसात साफ़ तौर पर ईरान के मुकाबले एक नया रीजनल पावर बैलेंस बनाने की कोशिश है. सऊदी अरब को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देना एक ऐसा रास्ता खोल रहा है, जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं होगी. जब एक बार यह टेक्नोलॉजी सऊदी अरब पहुँचेगी, तो तुर्की और मिस्र जैसे दूसरे बड़े मुल्क भी अपने लिए न्यूक्लियर पावर की माँग करने लगेंगे. इसका नतीजा यह होगा कि पूरा मिडिल ईस्ट एक बेक़ाबू न्यूक्लियर दौड़ की ज़द में आ जाएगा.
सऊदी अरब को यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाज़त देकर अमेरिका और इज़रायल मिडिल ईस्ट में ईरान के बढ़ते दबदबे को बेअसर करना चाहते हैं, लेकिन ये भी तय है कि अगर सऊदी अरब न्यूक्लियर एनरिचमेंट में आगे बढ़ता है. तो ईरान और सऊदी के बीच एक बड़ी जंग की शुरुआत होना लगभग तय हो जाएगा, और ये जंग मिडिल ईस्ट में बरसों से चले आ रहे शिया-सुन्नी कोल्ड वॉर को एक खुली जंग में बदल देगी.
शिया ईरान किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके पड़ोस में एक सुन्नी मुल्क न्यूक्लियर पावर बनें. ईरान पिछली चार दहाईयों से सैंक्शन्स और बाहरी दबाव को सिर्फ इसलिए झेलता आ रहा है, ताकि वह इस इलाके में एक ताक़त के तौर पर अपनी पोज़िशन मजबूत रख सके. ईरान की फॉरेन पॉलिसी का बुनियादी उसूल ही यही है कि खाड़ी इलाक़े में कोई दूसरा मुल्क उसकी बढ़त को चुनौती न दे सके. ऐसे में अगर सऊदी अरब अमेरिकी मदद से न्यूक्लियर क्लब की तरफ कदम बढ़ता है, तो ईरान इसे अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा और सीधा ख़तरा मानेगा.
ईरान, सऊदी अरब के न्यूक्लियर ठिकानों पर उनके शुरुआती दौर में ही हमला कर सकता है. अगर ऐसा होता है, तो ईरान वही दलीलें और तर्क दुनिया के सामने रखेगा जो आज अमेरिका और इज़राइल ईरान के खिलाफ़ इस्तेमाल करते हैं. अमेरिका और इज़राइल ये कहते आ रहे हैं कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने के लिए उस पर प्री-एम्प्टिव स्ट्राइक यानी एहतियाती हमला करना उनकी मजबूरी और हक़ है. ठीक इसी तर्ज़ पर, ईरान भी दुनिया को यह दलील देगा कि एक अमेरिका के दोस्त में न्यूक्लियर रिएक्टर का बनना पूरे रीजन की सेक्योरिटी के लिए ख़तरा है. इसलिए वह सऊदी ठिकानों पर हमला करके इस ख़तरे को शुरू में ही ख़त्म कर रहा है, और अमेरिका इज़रायल यही चाहते भी हैं कि किसी भी तरह दो मुस्लिम मुल्कों को लगा कर उसकी आग में अपना हाथ सेंक सकें..
हम ये बातें ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमें ऐसी तस्वीरें और बयान देखने को मिल रहे हैं. ट्रंप और एमबीएस की दोस्ती तो जग-जाहिर है, लेकिन पिछले कुछ वक़्त में इज़राइल के प्रेसिडेंट और बड़े लीडर्स के बयानों में भी इस नए गठजोड़ की झलक साफ़ दिखाई दे रही हैं.. पिछले दिनों इज़रायल के प्रेसिडेंट इसहाक हर्ज़ोग ने सऊदी अरब को एक नया दोस्त क़रार दिया है. इज़राइल का मकसद बिल्कुल साफ़ है वह अब तक अरब दुनिया से अकेला टकराता आया था लेकिन अब वह एक सुन्नी मुल्क को अपने साथ मिलाकर ईरान के ख़िलाफ़ एक दुश्मन खड़ा करना चाहता है. इज़राइल को लगता है कि सऊदी अरब की माअशी ताक़त और अमेरिका के न्यूक्लियर सपोर्ट के साथ मिलकर वह ईरान को चारों तरफ़ से घेर सकता है.
लेकिन अगर अमेरिका और इज़राइल इस हिकमते अमली पर आगे बढ़ते हैं. तो एक बड़ी जंग का मैदान सज सकता है. अब तक ईरान और सऊदी अरब के बीच की जंग प्रॉक्सी वॉर तक महदूद थी, लेकिन न्यूक्लियर एंगल जुड़ते ही यह प्रॉक्सी वार सीधे टकराव में बदल जाएगा. दोनों मुल्कों के पास एडवांस हथियार मौजूद हैं, और जब दो रीजनल ताक़तें एक-दूसरे को निशाना बनाएंगी, तो पूरा खाड़ी का इलाक़ा बारूद के ढेर में तब्दील हो जाएगा.
कुल मिलाकर, वाशिंगटन और तेल अवीव की यह न्यूक्लियर चाल कोई मास्टरस्ट्रोक नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट में ढहती अमेरिकी सुप्रीमेसी की छटपटाहट है. 60 की दहाई में ईरान को न्यूक्लियर तोहफ़ा देकर जो भूल अमेरिका ने की थी. ठीक वही गलती आज वह सऊदी अरब के साथ दोहरा रहा है. ईरान को घेरने के चक्कर में मुस्लिम मुल्कों को एक बाक़ाबू न्यूक्लियर दौड़ की आग में झोंका जा रहा है. जहाँ तुर्की और मिस्र जैसे मुल्क भी जल्द ही इस होड़ का हिस्सा बनेंगे. अगर सऊदी अरब में यूरेनियम एनरिचमेंट शुरू होता है तो ईरान अपनी सेक्योरिटी के नाम पर प्री-एम्प्टिव स्ट्राइक करने से पीछे नहीं हटेगा. नतीजतन, प्रॉक्सी वॉर सीधे जंग में बदल जाएगी. होर्मुज़ और बाब अल-मंदेब पूरी तरह ठप्प हो जाएंगे और इंटरनैशनल एकॉनमी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी.