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क्या सऊदी अरब को न्यूक्लियर टेकनॉलजी देकर अपनी 60 साल पुरानी गलती फिर से दोहरा रहा है अमेरिका

अमेरिका की एक और अपनी पुरानी ग़लती दोहराने का गुनाह करने जा रहा है. एक ऐसा गुना जिसकी क़ीमत पूरी दुनिया इस वक्त भुगत रही है. अमेरिका का वो साठ साल पुराना गुनाह. कल फिर repeat हो गया. दरअसल, ईरान की ज़बरदस्त हिकमत से शिकस्त के बाद अमेरिका ने रीजन में एक बड़ी चाल चली है. मिडिल ईस्ट में बिगड़े पावर बैलेंस को अपने हक़ में करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को न्यूक्लियर तोहफ़ा देने का एलान किया है, लेकिन इस नए खेल में सबसे बड़ा अलमिया यह है कि अमेरिका तारीख़ के सबक भूलकर फिर से वही पुरानी बड़ी गलती दोहरा रहा है.

Written ByAbbas Mehdi Rizvi
Published: Jul 22, 2026, 09:51 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:51 PM IST
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