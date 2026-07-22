/क्या सऊदी अरब को न्यूक्लियर टेकनॉलजी देकर अपनी 60 साल पुरानी गलती फिर से दोहरा रहा है अमेरिका

अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स और स्ट्रैटजिस्ट यह भूल रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में कोई भी सियासी सेनारियो हमेशा के लिए एक जैसा नहीं रहता है. आज सऊदी अरब भले ही अमेरिका का सबसे मजबूत साझेदार नज़र आ रहा हो, लेकिन आने वाले वक़्त में अगर वहां की फॉरेन पॉलिसी बदलती है या रीजनल फ़ैक्टर्स बदलते हैं, तो यही न्यूक्लियर technology अमेरिका और इज़राइल के लिए दूसरा ईरान बन सकती है. अमेरिका को लगता है कि इस समझौते से वह इज़राइल की सेक्योरिटी भी पक्की कर लेगा और सऊदी अरब को ईरान के खिलाफ एक दीवार बनाकर खड़ा कर देगा, लेकिन इस पूरी बिसात में अमेरिका यह नहीं देख पा रहा है कि वह पूरे मिडिल ईस्ट को एक ख़तरनाक न्यूक्लियर रेस में झोंकने जा रहा है. जहाँ हर छोटा-बड़ा मुल्क अब अपनी सेक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर पावर हासिल करने की होड़ में शामिल हो जाएगा.