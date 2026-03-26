क्या इजरायली हमले में मारे गए IRGC के बड़े कमांडर अलीरेजा तांगसिरी? मचा बवाल

Iran Israel War Update: इजरायल ने गुरुवार (26 मार्च) को ईरान के बंदर अब्बास पर भीषण हमला किया. इस हमले के बाद इजरायली मीडिया "टाइम्स ऑफ इजराइल" ने बड़ा दावा करते हुए बताया कि इस हमले में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के नेवी के कमांडर, अलीरेजा तांगसिरी मारे गए हैं. हालांकि इस मौत को लेकर ईरान या इजरायली सेना की तरफ से कोई आधिकारिक कमेंट नहीं आया है.

इजरायली मीडिया "टाइम्स ऑफ इजराइल" ने दावा किया कि IRGC नेवी के कमांडर तांगसिरी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने के लिए जिम्मेदार थे. IRGC ने ईरान के उत्तरी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियन सुविधाओं पर दुश्मन द्वारा पहले किए गए एयरस्ट्राइक के बदले में आज 26 मार्च को मिडिल ईस्ट में मौजूद US मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया.

इससे पहले बुधवार (25 मार्च) को IRGC और ईरानी सेना ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत कई हमले किए जो US-इजरायली गठबंधन के ईरान पर हमले करने के तुरंत बाद शुरू किया गया था. ईरानी सेना ने अब तक मिडिल ईस्ट के इलाके में फैले US बेस और एसेट्स के साथ-साथ इजरायल को निशाना बनाते हुए एडवांस्ड हथियारों से मिसाइल और ड्रोन हमलों की 82 लहरें की हैं. लेबनानी हिज़्बुल्लाह रेजिस्टेंस मूवमेंट और इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस भी अमेरिका और इजरायल के खिलाफ इस युद्ध में शामिल हो गए हैं, और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया है.

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IRGC ने US-इजरायली सेना को ईरानी इलाके में संभावित ग्राउंड ऑपरेशन पर विचार करने पर भी चेतावनी दी है. बयान में चेतावनी दी गई, "नेतन्याहू और ट्रंप के धोखे से अपने बच्चों को जहन्नुम में मत भेजो। हमलावर सैनिक ईरानी देश के लाखों लोगों वाले समुद्र में बुरी तरह डूब जाएंगे और गायब हो जाएंगे." IRGC ने अमेरिकी लोगों को संबोधित करते हुए चेतावनी दी कि उन्हें ट्रंप और नेतन्याहू जैसे युद्ध के लिए उकसाने वाले झूठ और लड़ाई के मैदान की हकीकत को तोड़-मरोड़कर गुमराह कर रहे हैं. बयान में कहा गया, "युद्ध की सच्चाई आपको अमेरिकी गैस स्टेशनों पर, ईरान की सड़कों पर और तेल अवीव और हाइफा के आसमान में देखनी चाहिए."