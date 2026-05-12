US से जंग के दौरान ईरान की मदद कर रहा था पाकिस्तान? इशहाक डार के बयान से गहराया शक

Pakistan News: पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खत्म करने और डील करवाने के लिए मध्यस्थ के रूप में अहम भूमिका निभा रहा है. मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पाकिस्तान ने संघर्ष के दौरान ईरानी फाइटर प्लेन्स को नूर खान एयरबेस पर सुरक्षित ठिकाना दिया, ताकि अमेरिकी हमले से बचाया जा सके. इस दावे के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने आधिकारिक रूप से बयान जारी कर इन दावों को खारिज करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने ही बयान से इस बात की पुष्टि कर दी कि पाकिस्तान ने ईरानी फाइटर प्लेन को सुरक्षित ठिकाना दिया. अब पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं.

इशाक डार ने इस बयान से अनजाने में ही उन आरोपों की मुख्य बात की पुष्टि कर दी कि ईरानी फाइटर प्लेन सच में पाकिस्तान की धरती पर ही खड़े हैं. इशाक डार ने बयान में दावा किया, "पाकिस्तान में अभी जो ईरानी विमान खड़े हैं, वे संघर्ष विराम (सीज़फायर) के दौरान आए थे, इनका किसी भी तरह की सैन्य आपात स्थिति या सुरक्षा व्यवस्था से कोई लेना-देना नहीं है."

यह बयान CBS News की हालिया रिपोर्टों के बाद आया है. इन रिपोर्टों ने इस्लामाबाद की मध्यस्थता की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए थे. रिपोर्टों में दावा किया गया था कि पाकिस्तान ने चुपके से ईरानी फाइटर प्लेनों को अपने हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी, ताकि टकराव के दौरान उन्हें अमेरिकी हवाई हमलों से बचाया जा सके.

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CBS News ने दो अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि टकराव के दौरान पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया, और साथ ही अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश की. हालांकि पाकिस्तान ने इन विमानों की मौजूदगी को कूटनीतिक बातचीत के लिए केवल "लॉजिस्टिकल" और "प्रशासनिक" मदद के तौर पर दिखाने की कोशिश की, लेकिन इस पुष्टि से उन रिपोर्टों को बल मिलता है कि इस्लामाबाद टकराव के दौरान ईरानी सैन्य संपत्तियों को अमेरिका के संभावित हमलों से बचाने में सक्रिय रूप से मदद कर रहा है.

दो अमेरिकी अधिकारियों ने CBS News को बताया कि अप्रैल की शुरुआत में जब ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम की घोषणा की थी, उसके कुछ ही दिनों बाद तेहरान ने कई विमान पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर भेज दिए थे. इन सैन्य साजो-सामान में ईरानी वायु सेना का एक RC-130 विमान भी शामिल था. यह लॉकहीड C-130 हरक्यूलिस टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट विमान का ही एक ऐसा प्रकार है, जिसका इस्तेमाल टोही और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए किया जाता है.

"ईरान और अमेरिका से कई विमान पाकिस्तान पहुँचे ताकि बातचीत की प्रक्रिया से जुड़े राजनयिक कर्मियों, सुरक्षा टीमों और प्रशासनिक कर्मचारियों की आवाजाही में मदद मिल सके. कुछ विमान और सहायक कर्मचारी, बातचीत के अगले दौर की उम्मीद में, कुछ समय के लिए पाकिस्तान में ही रुके रहे," विदेश मंत्रालय (MoFA) के बयान में यह बात स्वीकार की गई, लेकिन यह नहीं बताया गया कि ईरान के सैन्य जासूसी विमानों, जैसे कि RC-130 को, एक अति-सुरक्षित सैन्य ठिकाने पर लंबे समय तक "पार्किंग" की ज़रूरत क्यों पड़ी.