सीरिया में अमेरिकी सेना पर ISIS का हमला, 2 जवान और 1 अन्य की मौत कई घायल

Syria News: सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें दो अमेरिकी सैनिक और एक अमेरिकी नागरिक की मौके पर मौत हो गई. वहीं, तीन अन्य अमेरिकी सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए, घायल सैनिकों को मौके से एयरलिफ्ट करके अस्पताल में भर्ती कराया गया.

यह हमला बीते शनिवार (13 दिसंबर ) को हुआ, आतंकी संगठन ISIS से जुड़े एक आतंकी ने अमेरिकी सैनिकों के काफिले पर गोलीबारी कर दी. इस बात की पुष्टि अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस हमले के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने इस हमले को अमेरिका और सीरिया दोनों के खिलाफ हमला करार दिया. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर हमले का बहुत कड़ा जवाब दिया जाएगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अलावा सीरिया की सरकार ने भी इस हमले की निंदा की और एक बयान जारी किया. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि मारे गए लोगों की पहचान 24 घंटे तक सार्वजनिक नहीं की जाएगी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर हमले के बाद सीरिया के आसमान में अमेरिका के फाइटर जेट उड़ते दिखे.

इस हमले के बाद अमेरिका का रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका इन हमलों को भूलता नहीं है. उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने दुश्मनों को बदलेगा. उन्होंने आतंकी संगठनों को चेतावनी देते हुए कहा कि आप अपने संक्षिप्त चिंता भरे जीवन का शेष भाग यह जानते हुए बिताएंगे कि अमेरिका आपका पीछा करेगा, आपको ढूंढ निकालेगा और बेरहमी से मार डालेगा.

गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर के महीने में सीरिया से राष्ट्रपति बशर अल-असद का तख्तापलट हो गया और HTS चीफ जुलानी के हाथों में सीरिया का बागडोर मिल गया. सीरिया में जुलानी की सरकार आने के बाद से इजरायल ने दर्जनों बार सीरिया पर हमला किया. वहीं, जुलानी की सरकार इजरायल के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की.