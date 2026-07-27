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पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम बेपटरी! सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल, वेंटिलेटर की कमी से मरीज बेहाल

Islamabad Ventilator Shortage: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के बड़े सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर की कमी की खबर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, गंभीर रूप से बीमार मरीजों को इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 27, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:21 AM IST
पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम बेपटरी! सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल, वेंटिलेटर की कमी से मरीज बेहाल

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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