/पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम बेपटरी! सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल, वेंटिलेटर की कमी से मरीज बेहाल

Pakistan News: इस्लामाबाद के बड़े सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर की भारी कमी हो गई है. इससे इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) हमेशा भरे रहते हैं और डॉक्टरों को गंभीर रूप से बीमार मरीजों की लंबी वेटलिस्ट को संभालना पड़ता है. 'डॉन' (DAWN) के मुताबिक, हाल ही में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PIMS) में पत्रकार आबिद रजा काजमी की मौत इसी संकट के कारण हुई. काजमी को स्ट्रोक आने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखने की सलाह दी, लेकिन ICU में मौजूद सभी 12 वेंटिलेटर पहले से ही भरे हुए थे. उनके परिवार ने उन्हें किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंतज़ाम पूरा होने से पहले ही उनकी मौत हो गई.