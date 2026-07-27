/पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम बेपटरी! सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल, वेंटिलेटर की कमी से मरीज बेहाल

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Pakistan News: इस्लामाबाद के बड़े सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर की भारी कमी हो गई है. इससे इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) हमेशा भरे रहते हैं और डॉक्टरों को गंभीर रूप से बीमार मरीजों की लंबी वेटलिस्ट को संभालना पड़ता है. 'डॉन' (DAWN) के मुताबिक, हाल ही में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PIMS) में पत्रकार आबिद रजा काजमी की मौत इसी संकट के कारण हुई. काजमी को स्ट्रोक आने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखने की सलाह दी, लेकिन ICU में मौजूद सभी 12 वेंटिलेटर पहले से ही भरे हुए थे. उनके परिवार ने उन्हें किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंतज़ाम पूरा होने से पहले ही उनकी मौत हो गई.
पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PIMS) के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ. राणा इमरान सिकंदर ने 'डॉन' को बताया कि अलग-अलग स्पेशलाइज़्ड ICU में 90 से ज़्यादा वेंटिलेटर होने के बावजूद लगभग 100 फीसद वेंटिलेटर हमेशा भरे रहते हैं. उन्होंने बताया कि न्यूरोलॉजी और पल्मोनोलॉजी जैसे विभागों में मरीज़ों को अक्सर लगभग 20 दिनों तक लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है.
सिकंदर ने बताया कि यह कमी आर्थिक तंगी, स्टाफ की भारी कमी और तेजी से बढ़ती आबादी के कारण है. PIMS को तब बनाया गया था जब इस्लामाबाद की आबादी 5 लाख थी, लेकिन अब यह देश भर के 50 लाख लोगों की जरूरतों को पूरा करता है. यहां सख़्त "मरीज को मना न करने" की पॉलिसी है, जिसके कारण स्टाफ को अक्सर गंभीर मरीज़ों को स्ट्रेचर पर ही रखना पड़ता है. इसी तरह, पॉलीक्लिनिक अस्पताल के प्रवक्ता डॉ. अब्दुल जब्बार भुट्टो ने 'डॉन' को बताया कि उनके अस्पताल में मौजूद सभी 35 वेंटिलेटर हमेशा भरे रहते हैं.
डॉ. भुट्टो ने ज़ोर देकर कहा कि सिर्फ़ और उपकरण जोड़ने से यह संकट हल नहीं होगा, क्योंकि उन्हें चलाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स की भारी कमी है. भुट्टो ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों द्वारा रोज़ाना 3 लाख रुपये तक का भारी शुल्क लेने के कारण सरकारी अस्पतालों में मरीज़ों का दबाव और बढ़ जाता है, जिससे अमीर परिवार भी सरकारी ICU बेड की तलाश करते हैं. मौजूदा मशीनों की रूटीन मेंटेनेंस में भी अक्सर देरी होती है, क्योंकि स्टाफ को किसी यूनिट की सर्विसिंग के लिए मरीज को हटाने जैसी नैतिक चुनौती का सामना करना पड़ता है.
'डॉन' की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा कि उपकरणों की जरूरी और तय समय पर होने वाली मेंटेनेंस (PPM) में अक्सर देरी होती है, क्योंकि सर्विसिंग के लिए मशीन से मरीज़ को हटाने में बड़ी नैतिक और व्यावहारिक मुश्किलें आती हैं. लंबे समय के समाधानों पर ध्यान देते हुए PIMS सरकारी पहलों के जरिए 40 और वेंटिलेटर वाला एक नया ब्लॉक जोड़ रहा है, हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अस्पताल में भर्ती होने की कुल दर को कम करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकता और जीवनशैली में बदलाव की जरूरत है.
'डॉन' की रिपोर्ट के मुताबिक, मैन्युफैक्चरिंग के मोर्चे पर पूर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी ने बताया कि COVID-19 महामारी के बाद हाई-एंड वेंटिलेटर का घरेलू उत्पादन रुक गया था. उन्होंने सुझाव दिया कि पाकिस्तान को स्थानीय तकनीकी क्षमता विकसित करने के लिए चीनी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करने चाहिए.