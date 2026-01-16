Pakistan: महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड खरीदना भी हुआ मुश्किल; सरकार ने लगाया मनमाना टैक्स!

Pakistan News: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान 21वीं शताब्दी में भी कई बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है. पाकिस्तान के कई हिस्सों में आज भी औरतें शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में आज भी सैनिटरी पैड को एक लग्जरी यानी गैर-जरूरी और महंगी चीज माना जाता है. सरकार पीरियड से जुड़े प्रोडक्ट्स पर करीब 40 फीसदी टैक्स वसूल रही है. इस वजह से ये सामान आम औरतों और लड़कियों के लिए और ज्यादा महंगा हो जाता है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के कई देशों में अब मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर जागरूकता काफी बढ़ी है. पिछले पांच सालों में मलावी और इथियोपिया जैसे कई देशों ने सैनिटरी पैड और पीरियड प्रोडक्ट्स पर लगने वाले अलग-अलग तरह के टैक्स और इम्पोर्ट ड्यूटी को हटा दिया है. इसके बावजूद पाकिस्तान अब भी सैनिटरी पैड को जरूरी सामान नहीं मानता और इन्हें लग्जरी आइटम की श्रेणी में रखता है. यह जानकारी NPR.org की रिपोर्ट में दी गई है.

रिपोर्ट में कहा गया है, "पाकिस्तान पीरियड प्रोडक्ट्स पर लग्जरी टैक्स लगाता है. इन्हें सामान्य बिक्री वाले सामान की तरह टैक्स नहीं किया जाता और न ही इन्हें जरूरी चीजों की तरह टैक्स में छूट दी जाती है." 2025 की यूनिसेफ रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में "मासिक धर्म से जुड़ी सेहत और साफ-सफाई के लिए कोई राष्ट्रीय नीति, योजना या रणनीति मौजूद नहीं है." इसका मतलब यह है कि देश स्तर पर अभी तक मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर कोई ठोस और संगठित व्यवस्था नहीं बनाई गई है.

सैनिटरी पैड पर पाकिस्तान में भारी-भरकम टैक्स

पाकिस्तान की एक गैर-सरकारी संस्था 'महवारी जस्टिस' की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बुशरा महनूर ने NPR से बातचीत में बताया कि पाकिस्तान का संविधान कई चीजों को जरूरी सामान मानकर टैक्स से छूट देता है. उन्होंने कहा, "मेडिकल सप्लाई जैसी चीजों को जरूरी मानकर टैक्स में छूट दी जाती है. यहां तक कि पशुपालन उद्योग के लिए मवेशियों का सीमेन भी जरूरी सामान माना जाता है, लेकिन पीरियड प्रोडक्ट्स को ऐसा दर्जा नहीं मिला है. इसके बजाय सैनिटरी पैड पर लगभग 40 फीसदी टैक्स लगाया जाता है."

साल 2025 में बुशरा महनूर और उनकी टीम ने सैनिटरी पैड पर लगने वाले लग्जरी टैक्स को हटाने के लिए एक याचिका शुरू की थी. इस याचिका पर 10,000 से ज्यादा लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए थे. इसका मकसद सरकार पर दबाव बनाना था ताकि पीरियड प्रोडक्ट्स को लग्जरी की जगह जरूरी सामान की श्रेणी में लाया जा सके.

सैनिटरी से जुड़े मामले पाकिस्तान में याचिका

इसी साल सितंबर के महीने में इस मुद्दे से जुड़ा पाकिस्तान में एक मुकदमा भी दायर किया गया. इस मुकदमे में मांग की गई कि मासिक धर्म से जुड़े प्रोडक्ट्स को लग्जरी सामान नहीं बल्कि जरूरी वस्तुओं के रूप में माना जाए. रिपोर्ट के मुताबिक, देश की अस्थिर राजनीतिक और न्यायिक स्थिति की वजह से अब तक इस मामले में अदालत में सुनवाई की तारीख तय नहीं हो पाई है और याचिकाकर्ता अभी भी तारीख मिलने का इंतजार कर रहे हैं.

इस बीच भारत का उदाहरण भी सामने रखा गया है. भारत ने जुलाई 2018 में सैनिटरी पैड पर लगने वाला टैक्स खत्म कर दिया था. इसके बाद पीरियड प्रोडक्ट्स को 100 फीसदी टैक्स फ्री कर दिया गया. इस फैसले का मकसद यह था कि ये सामान सस्ता हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आसानी से पहुंच सके, खासतौर पर लड़कियों की पढ़ाई और बेहतर मासिक धर्म स्वच्छता के लिए.

भारत सरकार ने सैनिटरी पैड से हटाया टैक्स

अब बात करते हैं भारत में औरतों की. भारत में इस फैसले से पहले सैनिटरी पैड पर 12 फीसदी टैक्स लगता था. जुलाई 2018 के बाद इस टैक्स को पूरी तरह हटा दिया गया और सैनिटरी पैड को लग्जरी की बजाय जरूरी सामान की श्रेणी में शामिल किया गया. इसको लेकर कई एनजीओ लगातार अभियान चलाते रहे हैं और औरतों को इससे जुड़ी समस्याओं पर जागरूक करती रही हैं.

