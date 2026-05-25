भीषण गर्मी के बीच अल्लाह के मेहमान निभा रहे हैं हज की रस्में

Hajj Sacred Rituals Started Today: दुनिया भर से 15 लाख से ज्यादा मुसलमान इस्लाम के पाँच अरकान में से एक रुक्न, "हज" को पूरा करने के लिए सऊदी अरब पहुंच चुके हैं. सोमवार (25 मई) से आधिकारिक रूप से हज के रिचुअल्स शुरू हो चुके हैं, जो बकरीद के एक दिन बाद (29 मई) को पूरे होंगे.

ईरान युद्ध में एक अस्थिर संघर्ष-विराम और उससे जुड़े क्षेत्रीय तनावों और अनिश्चितता के माहौल के बीच, दुनिया भर के अकीदतमंदों हज के लिए सऊदी पहुंचे हुए हैं. मिस्र की तीर्थयात्री साम्या अब्दुल मोनीम ने कहा कि वह अल्लाह का शुक्रगुजार हैं कि वह हज पर पहुँच पाईं.

हज हर उस मुसलमान के लिए जीवन में एक बार करना ज़रूरी है जो इसका खर्च उठा सकता है और शारीरिक रूप से इसे करने में सक्षम है. अकीदतमंद कई दिनों तक हज की रस्में निभाते हैं और इन रस्मों को निभाते हुए भीषण गर्मी का सामना करते हैं. कुछ लोग कई साल तक हज करने की उम्मीद और दुआ करते रहते हैं, या पैसे जमा करते हैं और इस यात्रा पर जाने के लिए परमिट का इंतज़ार करते हैं.

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धार्मिक रस्में निभाते हुए भीषण गर्मी का सामना करने के लिए, कई तीर्थयात्री छाँव के लिए छतरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और हाथ से चलने वाले पंखे साथ रख रहे हैं. स्वयंसेवक उन्हें हाइड्रेटेड (शरीर में पानी की कमी न होने देने) रहने में मदद करने के लिए पानी की बोतलें बाँट रहे हैं, और बड़े पंखे पानी की महीन फुहारें छोड़ रहे हैं.

दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया के अधिकारियों ने हज के मौसम से पहले तीर्थयात्रा के लिए आपातकालीन योजना पर ज़ोर दिया है, और यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं कि यात्रा का अतिरिक्त खर्च इंडोनेशियाई तीर्थयात्रियों पर न डाला जाए. भारत में, जहाँ एक बड़ी मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी रहती है, तीर्थयात्रा की योजनाएँ ज़्यादातर सामान्य रूप से आगे बढ़ी हैं, लेकिन ईंधन की ऊँची कीमतों ने तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा का खर्च बढ़ा दिया है.