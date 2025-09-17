France में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत, हर जगह हो रहा भेदभाव; ये रिपोर्ट कर देगी हैरान
Zee Salaam

France में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत, हर जगह हो रहा भेदभाव; ये रिपोर्ट कर देगी हैरान

France Muslims Survey News:​ फ्रांस में तेजी से इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, इस बात का खुलासा एक सर्वे रिपोर्ट में किया गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 17, 2025, 12:55 PM IST

France में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत, हर जगह हो रहा भेदभाव; ये रिपोर्ट कर देगी हैरान

France Muslims Survey News: फ्रांस में इस्लामोफोबिया अपने चरम तक पहुंच चुका है. इस बात का खुलासा एक नए सर्वे में हुआ है. नए सर्वे के मुताबिक फ्रांस में रहने वाले 81 परसेंट मुस्लिमों का कहना है कि फ्रांस में पिछले एक दशक में इस्लामोफोबिया और बढ़ा है.

फ्रांस में सबसे ज्यादा ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं. मुस्लिम समुदाय के लोग यहां तादाद के लिहाज से दूसरे नंबर पर हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस में लगभग 50 से 60 लाख मुसलमान रहते हैं. फ्रांस में साल 2025 में मुसलमानों के खिलाफ 75 परसेंट हिंसा में बढ़ोतरी हुई है. बता दें कि यह सर्वे IFOP नाम के एक पोलिंग एजेंसी ने की है. इस सर्वे में एक हजार फ्रांसीसी मुसलमानों को शामिल किया है.

हिजाब पहनेने वाली महिलाओं के साथ भेदभाव
IFOP ने अपने सर्वे में बताया है कि पिछले 5 सालों में 66 परसेंट फ्रांसीसी मुसलमानों के साथ उनके अपने ही देश में भेदभाव हुआ है. हिजाब पहनने वाली 75 परसेंट मुस्लिम महिलाओं को भेदभाव झेलना पड़ा है. साथ ही 25 साल के कम उम्र के 76 परसेंट मुस्लिम युवकों को भेदभाव झेलना पड़ा है. 

फ्रांस में हर जगह मुसलमानों के साथ हो रहा भेदभाव?
फ्रांस में पुलिस जांच में 51 परसेंट मुसलमानों को भेदभाव का सामना करना पड़ा है. मकान ढूंढ़ने में 46 परसेंट मुसलमानों को भेदभाव झेलना पड़ा. यही नहीं फ्रांस में मुसलमानों को स्वास्थ्य सुविधाओं, स्कूल, और सरकारी विभागों में भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है. 

अने वाले दिनों में मुस्लिम महिलाओं पर बढ़ेगी सख्ती ?
इस सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि फ्रांस में रहने वाले 51 परसेंट मुसलमान अपने ऊपर होने वाले संभावित हमले के डर में जीवन गुजारते हैं. फ्रांस में रहने वाली 81 परसेंट मुस्लिम महिलाओं को डर है कि आने वाले दिनों में उन पर और सख्त पाबंदियां लगाई जाएंगी. 

हाल ही में एक ऐसी ही सर्वे रिपोर्ट ऑस्ट्रेलियाई सरकार के सामने पेश की गई. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में इस्लामोफोबिया तेजी से बढ़ रहा है.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Islamophobia in FranceIFOP Survey report on Islamophobiamuslim newsToday News

