यूरोप के बाद कनाडा में भी बढ़ा इस्लामोफोबिया? इस्लामिक सेंटर के संस्थापक की ओशावा में बेरहमी से हत्या

Canada News Today: कनाडा के ओशावा शहर से मुस्लिम हेट क्राइम की एक खौफनाक घटना सामने आई है. ओशावा में इस्लामि सेंटर के संस्थापक सदस्य की असामाजिक तत्वों ने बेरहमी से हत्या कर दी. इसकी सूचना मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है. इस घटना से दुनियाभर के मुसलमान खौफजदा है.

मिली जानकारी के मुताबिक, ओशावा शहर में इस्लामिक सेंटर के संस्थापक सदस्य की हत्या कर दी गई, उनकी पहचान 80 वर्षीय बुजुर्ग इब्राहीम बाला के रुप में हुई है. हत्या की वारदात को अंजाम आरोपियों ने मस्जिद से महज कुछ फासले पर दिया. इस घटना के बाद स्थानीय मुस्लिम समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई है. उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है.

इब्राहीम बाला का शव गुरुवार शाम करीब 4:20 बजे सिम्को स्ट्रीट और मैकग्रेगर स्ट्रीट के पास एक घर के बाहर मिला. उनके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे. बताया जा रहा है कि वे अपनी मौत से कुछ देर पहले ओशावा इस्लामिक सेंटर की मस्जिद में मौजूद थे.

मस्जिद प्रशासन ने एक बयान जारी कर बताया कि, "हमारे समुदाय के एक बहुत ही प्रिय सदस्य ने मस्जिद के पास अपनी जान गंवा दी. यह हम सबके लिए बेहद अफसोसनाक लम्हा है. हम सभी से अपील करते हैं कि किसी भी नतीजे पर जल्दबाजी में न पहुंचे. पुलिस पूरी ईमानदारी से जांच कर रही है." मस्जिद प्रशासन ने कहा, "फिलहाल मृतक इब्राहीम बाला के मगफिरत और उनके परिवार को सब्र देने के साथ, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने की दुआ करें. हर हाल पीड़ित परिवार को दुआओं में याद रखें."

इस्लामि सेंटर के संस्थापक की हत्या के बाद पुलिस प्रवक्ता कॉन्स्टेबल निक ग्लकस्टीन ने बताया कि, "इब्राहीम बाला दोपहर करीब 2:30 बजे मस्जिद से निकले थे और उसी के बाद यह घटना हुई. पुलिस को शाम 4:20 बजे सूचना मिली. उन्होंने कहा कि, "इब्राहिम बाला समुदाय के बेहद सम्मानित शख्स थे. वे एक अच्छा बाप, अच्छा शौहर होने के साथ-साथ एक नेक इंसान भी थे. उनकी मौत से हर कोई दुखी है."

गलकस्टीन ने बताया कि हेट क्राइम यूनिट भी जांच में शामिल है, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि हत्या के पीछे कोई धार्मिक या नफरत से जुड़ा मकसद था या नहीं. पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और लोगों से अपील की है कि अगर किसी ने गुरुवार दोपहर 2:30 से 4:20 बजे के बीच कोई संदिग्ध सरगर्मी देखी हो तो जानकारी दें.

इस बीच मुस्लिम समुदाय के नेताओं और स्थानीय लोगों ने कनाडा की सरकार से मांग की है कि मामले की पारदर्शी जांच की जाए और अपराधियों को सख्त सजा दी जाए. उनका कहना है कि यह घटना देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाती है. इस्लामिक सेंटर ने समुदाय के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, जबकि स्थानीय मुसलमानों ने इब्राहीम बाला की मगफिरत (आत्मिक शांति) के लिए दुआएं कीं.