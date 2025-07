ईरान में इजरायली एयरस्ट्राइक का CCTV वायरल, हवा में उड़ीं कारें और इमारतें

Israel Airstrike Iran: ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायली हवाई हमले का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान के उत्तरी डिस्ट्रिक्ट-1 में स्थित एक इमारत को निशाना बनाकर दो मिसाइलें दागीं. पहली मिसाइल सीधे इमारत पर गिरी, जिससे जोरदार विस्फोट हुआ और इमारत का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया.

वहीं, दूसरी मिसाइल थोड़ी दूरी पर ताजरीश गोल चक्कर पर गिरती देखी गई, जहां कई कारें खड़ी थीं. विस्फोट से वहां खड़ी गाड़ियां हवा में उड़ गईं और उनके टुकड़े चारों तरफ बिखर गए. सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि धमाके के बाद पूरे इलाके में धुआं और आग की लपटें फैल गईं. इजरायल ने यह हमला ऑपरेशन "राइजिंग लॉयन" के तहत किया था.

CCTV footage has now been released showing a series of airstrikes carried out by the Israeli Air Force against a government building in the Iranian capital of Tehran during the closing days of Operation “Rising Lion”, which are now under investigation by the Israel Defense… pic.twitter.com/upm9RRoQMQ

