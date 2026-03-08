Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3133434
Zee SalaamMuslim Worldजंग ने ली खतरनाक मोड़; इजरायल ने लेबनान में बरसाए बम, 4 लोगों की मौत

जंग ने ली खतरनाक मोड़; इजरायल ने लेबनान में बरसाए बम, 4 लोगों की मौत

Iran Attack Lebanon: इजरायल ने लेबनान पर भीषण हमला किया, जिसमें  चार लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 08, 2026, 12:44 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Iran Attack Lebanon: इजरायल ने रविवार (8 मार्च) की सुबह दक्षिणी लेबनान पर फिर से हमला किया, जिसमें ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की कुद्स फोर्स की लेबनानी ब्रांच के कमांडरों को भी निशाना बनाया गया. इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि वह "ईरानी आतंकवादी तत्वों को लेबनानी इलाके में खुद को स्थापित नहीं करने देगी." लेबनान में हमले से पहले इजरायल ने शनिवार (7 मार्च) को तेहरान में तेल स्टोरेज फैसिलिटी पर हमला किया था. तेल स्टोरेज फैसिलिटी पर हमले के बाद हुए आग की लपटें उठते दिखी.

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में आठ लोग मारे गए, और स्थानीय मीडिया ने बताया कि बेरूत में एक इजरायली ड्रोन ने एक होटल पर हमला किया, जिसमें चार लोग मारे गए और 10 अन्य घायल हो गए. ये मौतें शनिवार को इजरायली हमलों में मारे गए कम से कम 47 लोगों के अलावा हुई हैं. 

वहीं, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने शनिवार (7 मार्च) को "खाड़ी के पड़ोसी देशों" पर हमलों के लिए माफी मांगी और आश्वासन दिया कि हमले खत्म कर दिए जाएंगे. लेकिन ईरान पर खाड़ी के देशों से हमले नहीं होने चाहिए. ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के युद्ध के शुरुआती हवाई हमलों में मारे जाने के बाद से ईरान की देखरेख कर रही लीडरशिप काउंसिल के तीन में से दो सदस्यों की तरफ से अलग-अलग बयान आए हैं. काउंसिल के सदस्य पेजेशकियन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तेहरान से बिना शर्त सरेंडर करने की अपील को भी खारिज कर दिया और कहा "यह एक ऐसा सपना है जिसे उन्हें अपनी कब्र तक साथ ले जाना चाहिए."

Add Zee News as a Preferred Source

इस लड़ाई ने पहले ही ग्लोबल मार्केट को हिलाकर रख दिया है और सैकड़ों इजरायली और अमेरिकी हवाई हमलों से ईरान की लीडरशिप कमजोर हो गई है. ट्रंप ने शनिवार को एयर फोर्स वन में रिपोर्टरों से कहा, "हम समझौता नहीं करना चाहते" "वे समझौता करना चाहेंगे. हम समझौता नहीं करना चाहते.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsiran attack lebanonisrael attack hezbollahmuslim world newsToday News

Trending news

iran israel war
ईरान-इजरायल युद्ध पर सरकार का रुख स्पष्ट क्यों नहीं? सलमान खुर्शीद का BJP पर हमला
muslim news
युद्ध के बीच ईरान का बड़ा दावा, कब्जे में है कई अमेरिकी सैनिक
muslim news
"आप हवाई बमबारी से शासन नहीं बदल सकते":ईरान पर हमले को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बयान
Iran Israel War Update
Iran War Update: पहले माफी, फिर बमबारी! सऊदी, कतर और बहरीन पर ईरान का हमला
Iran Israel War Update
अमेरिका और इजरायल का युद्ध अपराध, ईरान में एम्बुलेंस और अस्पतालों को बनाया निशाना
Delhi news
तरुण केस पर गुस्सा जायज, पर सांप्रदायिक रंग देने वाले उत्पातियों पर एक्शन क्यों नहीं
UP News
ईरान की जंग ने छीन ली मां की नींद; मुजफ्फरनगर का जीशान कई दिनों से लापता
jammu kashmir news
पुलवामा से बांदीपोरा तक जश्न; तौसीफ गनी और दृष्टिबाधित इरफान ने UPSC में मारी बाजी
Jung-E-Badra
Jung-E-Badra: इस्लाम की पहली लड़ाई जब बड़ी फौज से भिड़ कर 313 मुसलमानों की हुई थी जीत
UPSC CSE Result 2025
UPSC: कैंसर और 4 मेजर सर्जरी से उठकर एक शख्स बना IAS; करोड़ों बीमार को दे गया प्रेरणा