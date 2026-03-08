जंग ने ली खतरनाक मोड़; इजरायल ने लेबनान में बरसाए बम, 4 लोगों की मौत

Iran Attack Lebanon: इजरायल ने रविवार (8 मार्च) की सुबह दक्षिणी लेबनान पर फिर से हमला किया, जिसमें ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की कुद्स फोर्स की लेबनानी ब्रांच के कमांडरों को भी निशाना बनाया गया. इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि वह "ईरानी आतंकवादी तत्वों को लेबनानी इलाके में खुद को स्थापित नहीं करने देगी." लेबनान में हमले से पहले इजरायल ने शनिवार (7 मार्च) को तेहरान में तेल स्टोरेज फैसिलिटी पर हमला किया था. तेल स्टोरेज फैसिलिटी पर हमले के बाद हुए आग की लपटें उठते दिखी.

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में आठ लोग मारे गए, और स्थानीय मीडिया ने बताया कि बेरूत में एक इजरायली ड्रोन ने एक होटल पर हमला किया, जिसमें चार लोग मारे गए और 10 अन्य घायल हो गए. ये मौतें शनिवार को इजरायली हमलों में मारे गए कम से कम 47 लोगों के अलावा हुई हैं.

वहीं, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने शनिवार (7 मार्च) को "खाड़ी के पड़ोसी देशों" पर हमलों के लिए माफी मांगी और आश्वासन दिया कि हमले खत्म कर दिए जाएंगे. लेकिन ईरान पर खाड़ी के देशों से हमले नहीं होने चाहिए. ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के युद्ध के शुरुआती हवाई हमलों में मारे जाने के बाद से ईरान की देखरेख कर रही लीडरशिप काउंसिल के तीन में से दो सदस्यों की तरफ से अलग-अलग बयान आए हैं. काउंसिल के सदस्य पेजेशकियन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तेहरान से बिना शर्त सरेंडर करने की अपील को भी खारिज कर दिया और कहा "यह एक ऐसा सपना है जिसे उन्हें अपनी कब्र तक साथ ले जाना चाहिए."

Add Zee News as a Preferred Source

इस लड़ाई ने पहले ही ग्लोबल मार्केट को हिलाकर रख दिया है और सैकड़ों इजरायली और अमेरिकी हवाई हमलों से ईरान की लीडरशिप कमजोर हो गई है. ट्रंप ने शनिवार को एयर फोर्स वन में रिपोर्टरों से कहा, "हम समझौता नहीं करना चाहते" "वे समझौता करना चाहेंगे. हम समझौता नहीं करना चाहते.