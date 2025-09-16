मुस्लिम देशों की धमकी से डरने वाला नहीं है इजरायल, फिर से एक अरब मुल्क पर किया हमला
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2924072
Zee SalaamMuslim World

मुस्लिम देशों की धमकी से डरने वाला नहीं है इजरायल, फिर से एक अरब मुल्क पर किया हमला

Israel Attack Lebanon: 50 से ज्यादा मुस्लिम मुल्कों की धमकी का असर जमीन पर नहीं दिख रहा है. जिस दिन मुस्लिम मुल्कों ने करतर पर इजरायल के हमले के खिलाफ बैठक कर रहे थे और सामूहिक बयान दे रहे थे. उसी दिन इजरायल ने मुस्लिम मुल्क लेबनान पर भीषण बमबारी कर दी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 16, 2025, 10:30 AM IST

Trending Photos

मुस्लिम देशों की धमकी से डरने वाला नहीं है इजरायल, फिर से एक अरब मुल्क पर किया हमला

Israel Attack Lebanon: इजरायल ने हाल ही में कतर पर हमला किया, जिसके बाद इजरायल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठने लगी. बीते 15 सितंबर को 50 से ज्यादा मुस्लिम मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों ने कतर में बैठक की. इस बैठक में मुस्लिम मुल्कों के खिलाफ इजरायल के हमले रोकने पर चर्चा हुई और इजरायल को साफ तौर पर चेतावनी दी गई. 

लेकिन इजरायल किसी इस्लामिक मुल्क की चेतावनी से बाज आने वाला नहीं है. जिस दिन मुस्लिम मुल्कों की बाठक हुई, उसी दिन  इजरायल ने लेबनान पर हमला कर दिया. बता दें कि लेबनान के राष्ट्राध्यक्ष भी मुस्लिम मुल्कों की बैठक में मौजूद थे.

इजरायली सेना ने कहा है कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह कमांड साइट पर हमला किया. इजरायल का दावा है कि सीजफायर के बावजूद सीमा पार तनाव जारी है. लेबनान की मीडिया ने बताया कि इजरायली ड्रोन ने याटर शहर में एक कार पर दो मिसाइलें दागीं, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

इजरायली हमले की पुष्टि सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के आपातकालीन संचालन ने की. इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि हमले का निशाना हिज्बुल्लाह का बुनियादी ढांचा था. इजरायली सेना ने कहा कि 'इजरायल के खिलाफ खतरों को दूर करने के लिए अभियान जारी रखा जाएगा. 

इजरायल के इस हमले पर हिजबुल्ला की ओर से आधिकारिक रूप से कोई बयान सामने नहीं आया है. बता दें कि इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच साल 2024 में सीजफायर हुआ था. लेकिन हर बार की तरह इजरायल ने सीजफायर को तोड़ दिया और लेबनान पर आए दिन बमबारी करता है. 

अमेरिका और इजरायल के प्रस्ताव पर लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह पर निरस्त्रीकरण के लिए दबाव बना रही है. वहीं, हिजबुल्लाह के चीफ नइम कासिम ने साफ कर दिया है कि वे किसी भी रूप में हथियारों का त्याग नहीं करेंगे. उन्होंने हथियारों को हिजबुल्लाह की आत्मा बताया है. हिजबुल्लाह चीफ ने निरस्त्रीकरण के प्रस्ताव को अमेरिका और इजरायल की साजिश बताया है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Israel Attack Lebanonisrael attack hezbollahmuslim world newsToday News

Trending news

Israel Attack Lebanon
मुस्लिम देशों की धमकी से डरने वाला नहीं है इजरायल, फिर से एक अरब मुल्क पर किया हमला
Delhi
Delhi Riot 2020: सोलंकी हत्याकांड में ज़ाकिर बरी, अब पुलिस पर उठ रहे सवाल
AIMPLB on Waqf Act
Waqf Act पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं है खुश?
Hamas
Gaza खाली कराने पर भी हमास को हराना नामुमकिन: इजराइली सेना के अधिकारी का बड़ा बयान
america
Israel पहुंचकर अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो के बदले सुर, बोलने लगे इजराइल की वाणी
Israel Hamas War
Gaza: ट्रंप के मंत्री बोले, वॉर का नहीं है कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन; US भी हटा पीछे?
Gaza News
इजराइल का मौत का नंगा नाच! IDF ने की 14 साल के फुटबॉलर समेत पूरे परिवार की हत्या
yemen news
यमन में कलम के सिपाहियों पर कहर; इजरायल के हवाई हमलों में 33 पत्रकारों की मौत
Pakistan News
ऑपरेशन सिंदूर के बाद खंडहर हुआ था लश्कर मुख्यालय, अब फिर से बन रहा है नया अड्डा
UP News
गाजी मियां या महाराजा सुहेलदेव; UP में दोनों के नाम से क्यों शुरू हुई सियासी जंग
;