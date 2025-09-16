मुस्लिम देशों की धमकी से डरने वाला नहीं है इजरायल, फिर से एक अरब मुल्क पर किया हमला

Israel Attack Lebanon: इजरायल ने हाल ही में कतर पर हमला किया, जिसके बाद इजरायल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठने लगी. बीते 15 सितंबर को 50 से ज्यादा मुस्लिम मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों ने कतर में बैठक की. इस बैठक में मुस्लिम मुल्कों के खिलाफ इजरायल के हमले रोकने पर चर्चा हुई और इजरायल को साफ तौर पर चेतावनी दी गई.

लेकिन इजरायल किसी इस्लामिक मुल्क की चेतावनी से बाज आने वाला नहीं है. जिस दिन मुस्लिम मुल्कों की बाठक हुई, उसी दिन इजरायल ने लेबनान पर हमला कर दिया. बता दें कि लेबनान के राष्ट्राध्यक्ष भी मुस्लिम मुल्कों की बैठक में मौजूद थे.

इजरायली सेना ने कहा है कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह कमांड साइट पर हमला किया. इजरायल का दावा है कि सीजफायर के बावजूद सीमा पार तनाव जारी है. लेबनान की मीडिया ने बताया कि इजरायली ड्रोन ने याटर शहर में एक कार पर दो मिसाइलें दागीं, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

इजरायली हमले की पुष्टि सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के आपातकालीन संचालन ने की. इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि हमले का निशाना हिज्बुल्लाह का बुनियादी ढांचा था. इजरायली सेना ने कहा कि 'इजरायल के खिलाफ खतरों को दूर करने के लिए अभियान जारी रखा जाएगा.

इजरायल के इस हमले पर हिजबुल्ला की ओर से आधिकारिक रूप से कोई बयान सामने नहीं आया है. बता दें कि इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच साल 2024 में सीजफायर हुआ था. लेकिन हर बार की तरह इजरायल ने सीजफायर को तोड़ दिया और लेबनान पर आए दिन बमबारी करता है.

अमेरिका और इजरायल के प्रस्ताव पर लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह पर निरस्त्रीकरण के लिए दबाव बना रही है. वहीं, हिजबुल्लाह के चीफ नइम कासिम ने साफ कर दिया है कि वे किसी भी रूप में हथियारों का त्याग नहीं करेंगे. उन्होंने हथियारों को हिजबुल्लाह की आत्मा बताया है. हिजबुल्लाह चीफ ने निरस्त्रीकरण के प्रस्ताव को अमेरिका और इजरायल की साजिश बताया है.