लेबनान में अस्पतालों पर इजरायली बमबारी से 14 मेडिकल स्टाफ की मौत, WHO ने कह दी ये बड़ी बात

WHO On Lebanon medical staff Death: ईरान के समर्थन में लेबनान स्थित हिजबुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ हमले शुरू कर दिए हैं. वहीं, इजरायल ने लेबनान में आम नागरिकों और अस्पतालों पर भीषण बमबारी की. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के डायरेक्टर-जनरल, टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस ने दक्षिणी लेबनान में 14 हेल्थ वर्करों की मौत की पुष्टि की है और इन घटनाओं को "बढ़ते मिडिल ईस्ट संकट में एक दुखद घटना" बताया है. शनिवार (13 मार्च) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में, WHO चीफ ने बताया कि शुक्रवार (12 मार्च) को देर रात बुर्ज कलाउइया प्राइमरी हेल्थकेयर सेंटर पर हुए हमले में डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और नर्सों समेत 12 मेडिकल स्टाफ मेंबर मारे गए.

लेबनान के हेल्थ मिनिस्ट्री ने पुष्टि की कि जब हमला हुआ, तब पीड़ित उस फैसिलिटी में ड्यूटी पर थे, जो देश के प्राइमरी हेल्थकेयर नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है. डायरेक्टर-जनरल के अनुसार, यह जानलेवा घटना कुछ घंटे पहले हुए एक और हमले के बाद हुई, जिसमें "अल सोवाना में एक हेल्थ फैसिलिटी पर हुए हमलों में दो पैरामेडिक्स की जान चली गई थी." सर्च और रेस्क्यू टीमों ने जगहों पर लापता लोगों को ढूंढने की कोशिश जारी रखी है, जबकि मिनिस्ट्री ने बताया कि बोर्ज कलाउइया हमले में कम से कम एक और हेल्थ वर्कर घायल हुआ है।

घेब्रेयसस ने ज़ोर देकर कहा कि ये ताज़ा मौतें एक बड़े पैटर्न का हिस्सा हैं, और कहा कि ये घटनाएँ "लेबनान के हेल्थकेयर सिस्टम पर चल रहे हमले को दिखाती हैं, जो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनकी यह सेवा करता है." हिंसा की निंदा करते हुए, मिनिस्ट्री ने कहा कि इस तरह की हरकतें "इंटरनेशनल मानवीय कानून के खिलाफ हैं," क्योंकि मेडिकल कर्मचारियों पर "कभी भी हमला या मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए."

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संकट कितना बड़ा है, यह WHO के डेटा में दिखता है, जो दिखाता है कि 2 मार्च से, ऑर्गनाइज़ेशन ने लेबनान में हेल्थकेयर पर 27 हमलों को वेरिफाई किया है, जिसके नतीजे में 30 मौतें और 35 घायल हुए हैं. बोर्ज कलाउइया पर हमला शनिवार सुबह इज़राइली हमलों की एक बड़ी लहर का हिस्सा था, जिसके बारे में लेबनान की नेशनल न्यूज़ एजेंसी (NNA) के मुताबिक, पूरे देश में कम से कम 20 मौतें हुईं। हमलों में यह तेज़ी, मारून अल-रास, बिंट जबील और ऐता अल-शाब कुल्हाड़ियों पर हिज़्बुल्लाह लड़ाकों और इज़राइली सेना के बीच ज़बरदस्त ज़मीनी लड़ाई के साथ हुई है.

हिज़्बुल्लाह की मिलिट्री विंग, इस्लामिक रेजिस्टेंस ने घोषणा की है कि उसने या'आरा बस्ती और खियाम में इज़राइली ठिकानों पर रॉकेट और सुसाइड ड्रोन हमलों सहित कई ऑपरेशन किए हैं. अभी की बढ़ोतरी हिज़्बुल्लाह के 2 मार्च को किए गए शुरुआती रॉकेट लॉन्च के बाद हुई है, जो नवंबर 2024 के सीज़फ़ायर के बाद पहला था। इस कदम से दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के साथ-साथ बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में लगातार इज़राइली हवाई हमले शुरू हो गए हैं. इन घटनाओं को देखते हुए, घेब्रेयेसस ने संकट को कम करने और पूरे इलाके के लोगों की सेहत की रक्षा के लिए "तुरंत कार्रवाई" करने की मांग की, और कहा कि "शांति सबसे अच्छी दवा है."