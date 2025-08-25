नेतन्याहू की फौज ने की कायराना हरकत, अस्पताल पर किया भीषण हमला; 4 पत्रकारों समेत 19 लोगों की मौत

War on Gaza: इजरायल ने गज़ा पर एक बार फिर हमले तेज कर दिए हैं. आज (25 अगस्त) को इजरायल ने अपनी दरिंदगी दिखाते हुए गाजा में एक अस्पताल पर भीषण बमबारी की, जिसमें 4 पत्रकार समेत लगभग 19 लोगों की मौत हो गई. गज़ा के सिविल डिफेंस के प्रवक्ता महमूद बसल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इजरायल, गज़ा में जीवन की सभी उम्मीदों और पहलुओं को नष्ट करना चाहता है.

गज़ा के नासिर अस्पताल पर इजरायल ने ड्रोन से भीषण हमला किया है. इस अस्पताल में घायलों का इलाज करने के लिए भारी तादाद में दवाइयां थीं. हमले के वक्त वहां पर पत्रकार भी मौजूद थे. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पहले अस्पताल पर ड्रोन से हमला हुआ, जिसके बाद बचावकर्मी घायलों को रिस्क्यू कर रहे थे. उसी वक्त इजरायली लड़ाकू विमानों ने बमबारी की, जिसमें पत्रकारों की भी मौत हो गई.

गाजा के सरकारी मीडिया दफतर ने बताया कि इस हमले में चार पत्रकार मारे गए हैं, जिनका नाम हमस अल मसरी, जो रॉयटर्स समाचार एजेंसी के लिए फोटो पत्रकार के तौर पर काम करते थे. दूसरे हैं, मोहम्मद सलामा, जो अल जजीरा के लिए फोटो पत्रकार के तौर पर काम करते थे. तीसरे हैं, मरियाम अबू दका, जो द इंडिपेंडेंट अरेबिक और ओसोसिएटेड प्रेस सहित कई मीडिया संस्थानों के लिए काम करते थे. चौथे हैं, मोआज अबू ताहा, जो एनबीसी नेटवर्क के लिए एक पत्रकार के तौर पर काम करते थे.

बता दें कि गाजा में वर्ष 2023 से इजरायली सेना के जरिए लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिसमें 244 पत्रकारों की मौत हो गई है. ये रिपोर्ट गाजा के सरकारी मीडिया दफ्तर की तरफ से जारी की गई है. इजरायली सेना पर हमेशा से इलजाम लगते रहे हैं कि वे जानबूझकर पत्रकारों पर हमले करते हैं, ताकि गाजा की आवाज को दुनिया तक पहुंचने से रोका जा सके.

हाल ही में इजरायल ने पत्रकारों की एक टेंट पर बमबारी की थी, जिसमें गज़ा के फेमस पत्रकार अनस अल-शरीफ समेत अलजजीरा के 4 पत्रकारों की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद दुनिया भर में इजरायल की निंदा हुई थी. वहीं, इजरायल ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि इन पत्रकारों के ग्रुप में एक पत्रकार पहले हमास के मीडिया सेल के लिए काम कर चुका है.