नेतन्याहू की फौज ने की कायराना हरकत, अस्पताल पर किया भीषण हमला; 4 पत्रकारों समेत 19 लोगों की मौत
Zee Salaam

नेतन्याहू की फौज ने की कायराना हरकत, अस्पताल पर किया भीषण हमला; 4 पत्रकारों समेत 19 लोगों की मौत

War on Gaza: गज़ा पर इजरायल ने एक बार फिर भीषण बमबारी की है, जिसमें 4 पत्रकारों समेत 19 लोगों की मौत हो गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.  

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 25, 2025, 04:34 PM IST

नेतन्याहू की फौज ने की कायराना हरकत, अस्पताल पर किया भीषण हमला; 4 पत्रकारों समेत 19 लोगों की मौत

War on Gaza: इजरायल ने गज़ा पर एक बार फिर हमले तेज कर दिए हैं. आज (25 अगस्त) को इजरायल ने अपनी दरिंदगी दिखाते हुए गाजा में एक अस्पताल पर भीषण बमबारी की, जिसमें 4 पत्रकार समेत लगभग 19 लोगों की मौत हो गई. गज़ा के सिविल डिफेंस के प्रवक्ता महमूद बसल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इजरायल, गज़ा में जीवन की सभी उम्मीदों और पहलुओं को नष्ट करना चाहता है. 

गज़ा के नासिर अस्पताल पर इजरायल ने ड्रोन से भीषण हमला किया है. इस अस्पताल में घायलों का इलाज करने के लिए भारी तादाद में दवाइयां थीं. हमले के वक्त वहां पर पत्रकार भी मौजूद थे. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पहले अस्पताल पर ड्रोन से हमला हुआ, जिसके बाद बचावकर्मी घायलों को रिस्क्यू कर रहे थे. उसी वक्त इजरायली लड़ाकू विमानों ने बमबारी की, जिसमें पत्रकारों की भी मौत हो गई.  

गाजा के सरकारी मीडिया दफतर ने बताया कि इस हमले में चार पत्रकार मारे गए हैं, जिनका नाम हमस अल मसरी, जो रॉयटर्स समाचार एजेंसी के लिए फोटो पत्रकार के तौर पर काम करते थे. दूसरे हैं, मोहम्मद सलामा, जो अल जजीरा के लिए फोटो पत्रकार के तौर पर काम करते थे. तीसरे हैं, मरियाम अबू दका, जो द इंडिपेंडेंट अरेबिक और ओसोसिएटेड प्रेस सहित कई मीडिया संस्थानों के लिए काम करते थे. चौथे हैं, मोआज अबू ताहा, जो एनबीसी नेटवर्क के लिए एक पत्रकार के तौर पर काम करते थे. 

बता दें कि गाजा में वर्ष 2023 से इजरायली सेना के जरिए लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिसमें  244 पत्रकारों की मौत हो गई है. ये रिपोर्ट गाजा के सरकारी मीडिया दफ्तर की तरफ से जारी की गई है. इजरायली सेना पर हमेशा से इलजाम लगते रहे हैं कि वे जानबूझकर पत्रकारों पर हमले करते हैं, ताकि गाजा की आवाज को दुनिया तक पहुंचने से रोका जा सके. 

हाल ही में इजरायल ने पत्रकारों की एक टेंट पर बमबारी की थी, जिसमें गज़ा के फेमस पत्रकार अनस अल-शरीफ समेत अलजजीरा के 4 पत्रकारों की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद दुनिया भर में इजरायल की निंदा हुई थी. वहीं, इजरायल ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि इन पत्रकारों के ग्रुप में एक पत्रकार पहले हमास के मीडिया सेल के लिए काम कर चुका है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

war on gazaNasser Hospital attackNasser Hospital GazaIsrael killed JournalistsJournalists Killed GazaToday NewsMusli Worlda News

