गज़ा में सीजफायर के बाद लेबनान पर भीषण हमला, इजरायल पर भड़के राष्ट्रपति जोसेफ

Israel Attack Lebanon: इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में जोरदार हमला किया. इस हमले के बाद लेबनान के राष्ट्रपति ने एक बयान जारी करके इजरायल की निंदी की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 11, 2025, 03:58 PM IST

गज़ा में सीजफायर के बाद लेबनान पर भीषण हमला, इजरायल पर भड़के राष्ट्रपति जोसेफ

Israel Attack Lebanon: गज़ा में सीजफायर के ऐलान के बाद इजरायल ने एक दूसरे मुस्लिम मुल्क लेबनान पर भीषण बमबारी की है. यह हमला बीते शुक्रवार (10 अक्टूबर) को दक्षिणी लेबनान में नागरिक ठिकानों पर हुआ. इस हमले के बाद पूरे लेबनान में आक्रोश है. लेबनान के मौजूदा राष्ट्रपति जोसेफ औन ने इजरायली हमले की सख्त निंदा की है.

लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इन हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और सात घायल हो गए. लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ने इजरायली हमले की निंदा करते हुए कहा कि इजरायल ने एक बार फिर, दक्षिणी लेबनान में नागरिक प्रतिष्ठानों पर बिना किसी औचित्य के निशाना बनाया है. उन्होंने आगे कहा कि गज़ा में सीजफायर के ऐलान के बाद लेबनान में हमला किया गया. इस हमले की गंभीरता इस तथ्य में निहित है कि इस हमले की गंभीरता को इस बात से समझ सकते हैं कि गज़ा में युद्धविराम समझौते के बाद यह हुआ है.

उन्होंने इजरायल की नाजायज मंशा पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि ये गाज़ा के संघर्ष को लेबनान की ओर मोड़ने की कोशिश है, ताकि हिंसा के जरिए राजनीतिक लाभ मिल सके और देश को एक वैकल्पिक युद्धक्षेत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके. बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर यह इल्जाम लगता रहा है कि वह प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने के लिए इजरायल को लगातार युद्ध में उलझाकर रखना चाहते हैं. 

लेबनान के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस चुनौती का सामना करने का आह्वान किया है. उन्होंने कहा कि जिस तरह गज़ा में सीजफायर हुआ है, उसी सीजफायर मॉडल को लागू करके लेबनान का समर्थन करना होगा. उन्होंने लेबनान में सीजफायर कराने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से सहमत होने की मांग की है. 

वहीं, एक इजरायली मीडिया ने IDF के हवाले से बताया कि इजरायल ने उन जगहों पर हमला किया जहां हिज्बुल्लाह "दक्षिणी लेबनान में अपने आतंकवादी ढांचे के पुनर्निर्माण" के लिए भारी मशीनरी जमा कर रहा था.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Israel Attack LebanonMuslim World NewsToday News

