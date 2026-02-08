रमजान से पहले अल-अक्सा पर 'ताले', इजरायल ने मुसलमानों की एंट्री पर लगाया बैन!

Israel Ban Muslims Entry in Al Aqsa Mosque: रमजान से पहले अवैध कब्जे वाली इजरायली प्रशासन का विवादित चर्चा का विषय बना हुआ है. इजरायल ने रमजान में अल-अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों की एंट्री पर बैन लगाने का आदेश दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए एंट्री पर बैन के आदेश दिए जा रहे हैं. हालिया कुछ सालों से इजरायली प्रशासन लगातार अल-अक्सा मस्जिद तक मुसलमानों की पहुंच को सीमित करने की कोशिश कर रहा है.
Trending Photos
Al Aqsa Mosque News: इजरायल ग़ज़ा युद्ध के बीच लगातार बढ़ते प्रतिबंधों और अंतरराष्ट्रीय आलोचनाओं के माहौल में अब यरुशलम से एक और विवादित खबर सामने आई है. ग़ज़ा में जारी यहूदी फौज की सैन्य कार्रवाई में अब तक हजारों बेगुनाहों की मौत हो चुकी है. आए दिन IDF की संरक्षण में इजरायली नागरिक, फिलिस्तीनियों की जमीनों और घरों पर अवैध कब्जा करते हुए दिखाई पड़ते हैं.
इस्लाम का पाक महीना रमजान से पहले इजरायल ने मुकद्दस अल-अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों की एंट्री प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे एक बार फिर से इलाके में तनाव बढ़ गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई फिलिस्तीनियों को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए मस्जिद में प्रवेश से रोकने के आदेश दिए जा रहे हैं, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता और पहुंच को लेकर नई बहस छिड़ गई है.
फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वफा की रिपोर्ट के मुताबिक, 5 फरवरी को इजरायल की अवैध कब्जा वाले प्रशासन ने पूर्वी यरुशलम में रहने वाले फिलिस्तीनी नागरिकों को नए आदेश जारी किए हैं. इस विवादित आदेश में अल-अक्सा मस्जिद में प्रवेश पर प्रतिबंध भी शामिल है. वादी हिलवेह इन्फॉर्मेशन सेंटर का हवाला देते हुए बताया गया कि यह प्रतिबंध अल-इस्साविया इलाके के तीन पूर्व बंदियों, यरुशलम के एक शरिया जज इयाद अल-अब्बासी और दो अन्य फिलिस्तीनी पुरुषों पर लगाया गया है.
यह भी पढ़ें: हमला हुआ पाकिस्तान में, जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर? काबुल ने किया पलटवार
रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल प्रशासन सुनियोजित मंसूब के तहत प्रतिबंध आम तौर पर एक हफ्ते के लिए लागू करता है, लेकिन इसे कई महीनों तक बढ़ाया भी जा सकता है. इतना ही नहीं कई फिलिस्तीनियों को पहले पूछताछ के लिए बुलाया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है, और बाद में रिहा करते समय उन पर अल-अक्सा मस्जिद में प्रवेश न करने जैसी शर्तें लगा दी जाती हैं. फिलिस्तीन के लोगों का कहना है कि यह रमजान से पहले मस्जिद में आने वाले लोगों, गार्ड्स और कर्मचारियों से खाली करने की सोची समझी साजिश है.
7 अक्टूबर 2023 को ग़ज़ा युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायली अधिकारियों ने वेस्ट बैंक से पूर्वी यरुशलम जाने वाले फिलिस्तीनियों की आवाजाही पर सख्त नियंत्रण लागू कर रखा है. इस दौरान कथित सुरक्षा उपायों और परमिट सिस्टम को और कड़ा कर दिया गया है, जिससे मुसलमानों की अल-अक्सा मस्जिद तक पहुंच सीमित हो गई है.
साल 2024 और 2025 के रमजान के दौरान लागू किए गए प्रतिबंधों के आधार पर भी इजरायल ने अल-अक्सा मस्जिद में प्रवेश को लेकर कई सख्त नियम लागू किए थे. इनमें उम्र सीमा तय किया गया था, इसके तहत पुरुषों के लिए 55 साल से ऊपर और महिलाओं के लिए 50 साल से ऊपर अनिवार्य किया गया था.
इसी तरह सुरक्षा परमिट और वेस्ट बैंक से आने वाले फिलिस्तीनियों के लिए वीकली एंट्री की संख्या को भी बहुत सीमित कर दिया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रमजान से महज दो हफ्त पहले सामने आए इन नए आदेशों ने मुसलमानों और फिलिस्तीनी समुदाय में चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि धार्मिक मौकों के दौरान अल-अक्सा मस्जिद में बड़ी संख्या में नमाजियों के पहुंचने और इबादत करने परंपरा रही है. जिस पर फिलहाल इजरायल लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है.
यह भी पढ़ें: हिजाबी छात्रा को देख हिंदू छात्राएं लगाने लगीं नारे, फिर शांति से दिया मुंहतोड़ जवाब!