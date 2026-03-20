ईद की खुशियों पर इजरायल का नापाक साया; अल-अक्सा में नमाज पर रोक और नमाजियों पर हमला

Masjid Al Aqsa News: दुनिया के कई देशों के मुसलमान जब ईद-उल-फितर की खुशियों में डूबे थे, ठीक उस समय फिलिस्तीन के मुसलमानों पर ईजरायली फौज जुल्म ढा रही थी. ईद जैसे पाक और खुशियों से भरे दिन पर भी इजरायल की सख्ती ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है. जिस दिन पूरी दुनिया के मुसलमान इबादत और खुशी में डूबे होते हैं, उसी दिन अल-अक्सा मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने पहुंचे बेगुनाह नमाजियों पर इजरायली फौज ने हमला कर दिया.

अक्टूबर 2023 से इजरायली फौज ने फिलिस्तीन पर लगातार बमबारी कर रही है, आलम यह है कि ग़ज़ा का लगभग 80 फीसदी बुनियादी ढांचा नेस्तानाबूद हो चुका है. शुक्रवार (20 मार्च) को जब ईद के दिन, जब लोग अल-अक्सा मस्जिद के पास सबसे नजदीकी जगह पर नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब इजरायली कब्जे वाली फौज ने उन पर हमला कर दिया. दरअसल, इजरायल ने इस्लाम की सबसे पाक और मुकद्दस जगहों में शुमार मस्जिद अल-अक्सा को पिछले 20 दिनों से जबरन अवैध ढंग से बंद कर दिया है. इतना ही नहीं यहूदी फौज मुसलमानों को वहां इबादत करने से रोक रही है.

बताया जा रहा है कि 1967 में इजरायली सैन्य कब्जे के बाद से अल-अक्सा मस्जिद पर लगाया गया सबसे कड़ा और खौफनाक प्रतिबंध है. इस बार तो हालात इतने भयावह हैं कि ईद-उल-फित्र की नमाज तक वहां अदा करने की इजाजत नहीं दी गई. अल-अक्सा सस्जिद में नमाज पर रोक लगाने के पीछे इजरायली अधिकारियों ने सुरक्षा वजहों का हवाला दिया और दावा किया कि यह फैसला ईरान के खिलाफ चल रही जंग की वजह से लिया गया है. लेकिन यहूदी फौज के इस नापाक मंसूबे ने इस्लामिक कैलेंडर के सबसे खुशी भरे मौकों में से एक पर गम का साया डाल दिया है.

यह भी पढ़ें: Photo: सऊदी से अमेरिका तक ईद की गूंज, दुनिया भर में अदा हुई नमाज

इजरायली प्रतिबंधों की वजह से फिलिस्तीनी नेताओं ने लोगों से अपील की है कि वे ओल्ड सिटी के बाहरी इलाकों में इकट्ठा हों और जितना मुमकिन हो सके, मस्जिद के करीब नमाज अदा करें. हालांकि यह कदम भी जोखिम भरा रहा, क्योंकि इससे पहले रमजान के दौरान जब लोग पाबंदियों के विरोध में इकट्ठा हुए थे, तब इजरायली पुलिस ने बेगुनाहों लाठियों से हमला कर दिया था और उन साउंड ग्रेनेड और आंसू गैस का इस्तेमाल किया था.

पूर्वी यरुशलम में हालात बेहद भवायर बताए जा रहे हैं. आमतौर पर ईद से पहले जहां हजारों फिलिस्तीनी ईद की खरीदारी के लिए पहुंचते हैं, जिससे बाजारों और गलियों में रौनक बढ़ जाती है, इस बार वही इलाका वीरान पड़ा है. चश्मदीदों ने इसे "भूतों का शहर" जैसा बताया है, जहां सन्नाटा छाया हुआ है, दुकानें बंद हैं और लोगों के चेहरे पर मायूसी साफतौर पर देखी जा सकती है.

यहूदी फौज की नाकाबंदी की वजह से फिलिस्तीनी अवाम की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई. दुकानदारों को अपना कारोबार खोलने की भी इजाजत नहीं दी गई, सिर्फ दवाइयों और जरूरी खाने-पीने की दुकानों को ही खुलने दिया गया. कई फिलिस्तीनी व्यापारियों ने, अपनी पहचान गुप्त रखते हुए बताया कि इन पाबंदियों ने उनकी रोजी-रोटी पर गहरा असर डाला है. ईद का समय उनके लिए साल का सबसे अहम कारोबारी सीजन होता है, लेकिन इस बार सब कुछ ठप हो गया है.

यह भी पढ़ें: ‘मैं जिंदा हूं...’ ईरान-इजरायल युद्ध के बीच नेतन्याहू का संदेश, क्या है पूरा सच?