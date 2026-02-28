US-इजरायल की दरिंदगी; ईरान गर्ल्स स्कूल पर बरसाए बम, 85 से ज्यादा बच्चों की मौत

Israel Attack on Iran: बीते कुछ सालों में ग़ज़ा में अमेरिकी संरक्षण में नरसंहार के बाद अब इजरायल ने यही रवैया ईरान में अख्तियार किया है. ईरान में जारी जंग के बीच एक और दर्दनाक खबर सामने आई है. ईरान के दक्षिणी प्रांत होर्मोजगान के मिनाब शहर में एक प्राइमरी गर्ल्स स्कूल को निशाना बनाकर किए गए हमला किया गया, जिसमें 85 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं.

बच्चों के स्कूल पर हुए इस हमले को लेकर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे मासूम नागरिकों के खिलाफ बड़ा अपराध बताया है. वहीं, मानवाधिकार संगठनों ने अमेरिका इजरायल पर ग़ज़ा की तरह अब ईरान में नरसंहार की साजिश का आरोप लगाया है.

ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक, इजरायल के हमले में मिनाब शहर के एक प्राइमरी गर्ल्स स्कूल को निशाना बनाया गया. इस हमले में कम से कम 85 लोगों की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि यह हमला उस समय हुआ जब अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर बड़े पैमाने पर बमबारी की जा रही है. अमेरिका और इजरायल इस हमले में बेगुनाह लोगों को निशाना बना रहे हैं.

ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक, हमले के बाद राहत और बचाव का काम जारी है. घटनास्थल पर मलबा हटाने का काम किया जा रहा है. एजेंसी ने बताया कि शनिवार (28 फरवरी) को हुए इस हमले में 63 लोग घायल भी हुए हैं. यह हमला अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान के अलग-अलग हिस्सों में चलाए जा रहे संयुक्त सैन्य अभियान का हिस्सा बताया जा रहा है. इस अभियान के बाद पूरे क्षेत्र में हिंसा और तनाव बढ़ गया है.

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी इस हमले को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर हमले की एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि इस हमले में एक गर्ल्स स्कूल पूरी तरह तबाह हो गया और कई मासूम बच्चे मारे गए हैं. अब्बास अराघची ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, "ईरानी अवाम के खिलाफ किए गए इन अपराधों का जवाब जरूर दिया जाएगा."

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है. उन्होंने इस हमले को खुला अपराध बताया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इस मामले में कार्रवाई करने की अपील की है. इस बीच ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने एक अलग रिपोर्ट में बताया कि राजधानी तेहरान के पूर्वी हिस्से में स्थित एक अन्य स्कूल पर भी इजरायल ने हमला किया है. इस हमले में कम से कम दो छात्रों की मौत होने की खबर है.

अल जजीरा ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि इन हमलों ने अमेरिका और इजरायल के उस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें कहा गया था कि वह सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि "अमेरिका और इजरायल का कहना है कि वह सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं और ईरान की अवाम को नहीं, बल्कि सरकार को सजा देना चाहते हैं. लेकिन अब नागरिकों के मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं."

