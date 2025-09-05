Jerusalem में यहूदियों को बसा रहा इजरायल, इस्लामिक पहचान मिटाने की कोशिश
Jerusalem में यहूदियों को बसा रहा इजरायल, इस्लामिक पहचान मिटाने की कोशिश

Delhi News: इजरायली सरकार मुसलमानों की मुकद्दस शहर जेरुसलेम की इस्लामिक पहचान को बदलने की नीति पर काम कर रहा है. साथ ही शहर के में अवैध यहूदी बस्तियां बसा कर वहीं की जनसांख्यिकीय संरचना और ऐतिहासिक पहचान को बदलने की कोशिश कर रहा है. इस पर एक अरब मंत्रिस्तरीय समिति ने सामूहिक बयान जारी किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 05, 2025, 09:51 AM IST

Delhi News: इजरायली सरकार मुस्लिम समुदाय के मुकद्दस शहर जेरुसलेम की इस्लामिक पहचान को नष्ट करने की नीति पर काम कर रही है. इसी योजना को ध्यान में रखते हुए इजरायली सरकार सालों से अवैध यहूदी बस्तियां बसा रही है. हाल ही में इजरायली सरकार ने E-1 प्रोजेक्ट के तहत जेरुसलेम शहर के पास फिलिस्तीनियों की जमीन पर अवैध कब्जा कर के यहूदी बस्ती बसाने की योजना का ऐलान किया.

इस योजान के खिलाफ अरब देशों ने बयान जारी कर निंदा की. अब खबर यह है कि एक अरब मंत्रिस्तरीय समिति ने जेरुसलेम की इस्लामीक पहचान को मिटाने की इजारयली उपोयों को खारिज कर दिया है.

दरअसल,  एक अरब मंत्रिस्तरीय समिति ने गुरुवार को अपनी 10वीं बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया. इस बयान में कहा गया कि जेरुसलेम शहर इजरायल की संप्रभुता का हिस्सा नहीं है. इस समिति ने बयान जारी कर इजरायल के जरिए जेरुसलेम शहर की घेराबंदी करने और फिलिस्तीनी संस्कृति से अलग-थलग करने की शुरुआत के रूप में E-1 बस्ती योजना को मंज़ूरी दिए जाने की निंदा की.

अरब मंत्रिस्तरीय समिति का गठन साल 2021 में जॉर्डन, इराक, फिलिस्तीन, अल्जीरिया, सोमालिया, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, मोरक्को और ट्यूनीशिया जैसे देश शामिल है. बयान में कहा गया है कि इजरायली सरकार के जरिए E-1 प्रोजेक्ट को मंजूरी देना एक फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना को कमजोर करता है और फिलिस्तीनी लोगों के अपने स्वतंत्र राज्य के अधिकार पर एक जबरदस्त हमला है.

इस समिति ने इजरायली सरकार के जरिए जेरुसलेम शहर की जनसांख्यिकीय संरचना और ऐतिहासिक, धार्मिक चरित्र को बदलने के उद्देश्य से उठाए गए सभी कदमों की निंदा की है. समिति ने इन फैसलों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है. समिति ने अल-अक्सा मस्जिद परिसर के विभाजन के उद्देश्य से तथ्यों और प्रथाओं को थोपने और परिसर में मुस्लिम अकीदतमंदों को बड़ी तादाद में जाने से रोकने वाली नीति की आलोचना की.

गौरतलब है कि इजराइल ने साल 1967 के अरब देशों के खिलाफ छह-दिवसीय युद्ध में पूर्वी जेरुसलेम और वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा कर लिया था और तब से इजरायली सरकार इन इलाकों में अवैध तरीके से यहूदी बस्तियां बसई है.

