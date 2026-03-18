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इजरायल ने मार्च में ईरान के तीन बड़े नेताओं को किया शहीद, अब इंटेलिजेंस मंत्री को मारने का दावा

Israel Killed Iran Intelligence Minister: मार्च 2026 में इजरायल और US-इजरायल ऑपरेशनों में ईरान के तीन सीनियर नेता शहीद हो गये. इजरायल ने 17 मार्च को अली लारिजानी और गुलाम रेजा सुलेमानी की हत्या कर दी. वहीं 18 मार्च को इजरायल ने दावा किया कि इंटेलिजेंस मंत्री को निशाना बनाया गया. हालांकि, इसको लेकर अभी तक ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 18, 2026, 11:21 PM IST

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(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Israel Attack on Iran: दुनिया इस समय अमेरिका और इजरायल की नीतियों की वजह से अनिश्चितता के दुहाने पर खड़ी है. वहीं, कई मानवाधिकार संगठन अपने निजी फायदे के लिए और ईरान के खनिज संपदाओं पर कब्जा जमाने की नियत से ट्रंप और नेतन्याहू पर दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेलने के आरोप लग रहे हैं. 28 फरवरी को ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयत उल्ला अली खामेनेई के बाद इजरायल और अमेरिका लगातार वहां की अवाम और अधिकारियों, नेताओं को निशाना बना रहे हैं.

बुधवार (18 मार्च) को इजराइली मीडिया ने दावा किया कि ईरान की राजधानी तेहरान में देर रात हुए हवाई हमलों में ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातिब को निशाना बनाया गया था. इसका मतलब है कि इस हमले से ईरान में जंग के हालात और गंभीर हो सकते हैं. चैनल 12 सहित कई इजराइली मीडिया ने दावा किया कि हमले का मकसद ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी के उच्च नेतृत्व को निशाना बनाना था. हालांकि, ईरानी अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और हमले की वजह भी साफ नहीं हो पाई है. 

ईरान इंटेलिजेंस के चीफ थे इस्माइल खातिब
इस्माइल खातिब को 2021 में ईरान का इंटेलिजेंस मिनिस्टर नियुक्त किया गया था और उन्हें सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के करीबी माना जाता है. ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक, बड़े विरोध प्रदर्शन शुरू होने से कुछ महीने पहले इस्माइल खातिब ने सुरक्षा परिषद की बैठक में चेतावनी दी थी कि विरोधी ताकतें सुप्रीम लीडर को निशाना बना रही हैं.

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इसी दिन ईरानी अधिकारियों ने अली लारीजानी, उनके पुत्र मुर्तजा लारीजानी और उनकी सुरक्षा टीम के प्रमुख की मौत की पुष्टि की. मीर न्यूज एजेंसी और फर्स न्यूज एजेंसी जैसी स्टेट-लिंक्ड मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अली लारीजानी, जो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव थे, हालिया हवाई हमलों में मारे गए.

यह भी पढ़ें: जंग की आग में फीकी पड़ी ईद, इजरायल-ईरान संघर्ष से सहमा मिडिल ईस्ट

IRGC के इन्फ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने की साजिश रच रहा इजरायल 
सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की ओर से मेहर एजेंसी ने बताया कि "ईरान और इस्लामिक रिवोल्यूशन की तरक्की के लिए जिंदगी भर कोशिशें करने के बाद, उनकी अपनी मनचाही मुराद पूरी हो गई और उन्होंने पूरे फख्र के साथ शहीद का दर्ज हासिल किया."  इजराइल ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) के इन्फ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर दोनों शख्सियतों के हवाई हमलों में मारे जाने की जिम्मेदारी ली है. इसके अलावा ईरानी मीडिया ने गुलाम रजा सोलेमानी के मौत की भी पुष्टि की है. 

बता दें, तेहरान और आसपास के इलाकों में हाल के दिनों में इजरायल और कभी-कभी अमेरिका-इजरायल संयुक्त ऑपरेशन के हमलों में ईरान के तीन वरिष्ठ नेताओं की मौत पुष्ट हुई है. ये हमले 1 मार्च से 18 मार्च 2026 तक हुए, और इन्हें ईरान की सुरक्षा और नेतृत्व प्रणाली को कमजोर करने के लिए टार्गेट हमला किया गया.  

मार्च में इन तीन ईरानी दिग्गजों को इजरायल ने किया शहीद
बीते 17 मार्च को अली लारिज़ानी, ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी और खामेनी की मौत के बाद डि फैक्टो लीडर, को इजरायली स्ट्राइक में मार दिया गया. इस हमले में उनके बेटे और सुरक्षा गार्ड भी मारे गए. इसी दिन गुलाम रेज़ा सुलेमानी को भी यहूदी सेना ने हत्या कर दी थी. गुलाम रेज़ा सुलेमानी बसीज मिलिशिया (IRGC की पैरामिलिट्री फोर्स) के कमांडर थे.

यह भी पढ़ें: सऊदी में मंडराने लगा ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन, सेना ने ऐसे बचाई राजधानी

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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