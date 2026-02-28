Advertisement
Zee SalaamMuslim Worldईरान पर इजरायल ने किया बड़ा हमला, धमाकों से गुंज से दहला तेहरान

ईरान पर इजरायल ने किया बड़ा हमला, धमाकों से गुंज से दहला तेहरान

Israel Attack Iran: इजरायल ने ईरान पर भीषण हमला कर दिया है. इस हमले के बाद इजरायल ने एहतियातन अपनी हवाई सीमा पूरी तरह बंद कर दिया है. वहीं, ईरान इजरायल पर जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 28, 2026, 12:41 PM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर
Israel Attack Iran: इजरायल ने ईरान पर भीषण हमला करने का दावा किया है. एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग जारी है. वहीं, दूसरी ओर इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया है. इस बात की जानकारी इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने दी है. इजरायल ने ईरान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है. इसके साथ ही अपनी हवाई सीमा को पूरी तरह बंद कर दिया है और इजरायली नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी गई है. इस हमले के बाद ईरान पूरी तरह प्रतिशोध की आग में जल रहा है और मिसाइलों से जवाबी हमले की तैयारी में है. इससे पहले इजरायल ने पिछले वर्ष 13 जून को हमला किया था, जिसके बाद ईरान ने भी इजरायल पर जवाबी कार्रवाई की थी. यह युद्ध 12 दिनों तक चला, जिसके बाद अमेरिका ने युद्धविराम की घोषणा की थी. 

पिछल जनवरी के महीने से ईरान पर हमला होने का डर था और इस बीच इजराय के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कई बार ईरान पर हमले की धमकी दी थी. साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई बार ईरान पर हमले की धमकी दी थी. अमेरिका ने पिछले एक महीने से इजरायल समेत मिडिल ईस्ट के कई देशों में भारी जंगी जखीरातैनात किया. इसके अलावा अमेरिका ने अपनी दो समुद्री एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात की है, ताकि ईरान को घेरा जा सके और जरूरत पड़ने पर हमला किया जा सके. 

