गज़ा में फिर से नरसंहार करने की योजना बना रहा इजरायल, रक्षा मंत्री ने दी हमास को धमकी

Gaza War: गज़ा में सीजफायर लागू होने के बाद इजरायल के रक्षा मंत्री ने फिर से जंग शुरू करने की धमकी दी है. इस धमकी के बाद गज़ा में फिर से खून-खराबा होने का डर है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 16, 2025, 09:29 AM IST

Gaza War: हमास और इजरायल के बीच सीजफायर समझौता होने के बाद कैदियों की अदला-बदली हो रही है. इस बीच एक बार फिर इजरायल ने गज़ा में जंग शुरू करने की धमकी दी है. इससे पहले भी इजरायल ने मार्च में सीजफायर तोड़कर जंग शुरू कर दी थी. दरअसल,  इजराइली रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने सेना को आदेश दिया वे गज़ा में युद्ध के लिए फिर से तैयार रहें. 

इजरायली रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने कहा कि अगर सीजफायर टूटता है तो गज़ा में हमला फिर से शुरू किया जाएगा. उन्होंने इस संबंध में इजरायली सेना को प्लान तैयार करने का आदेश दिया है. इजरायल काट्ज ने चेतावनी दी है कि अगर हमास ने गज़ा से हथियारबंद लड़ाकों को नहीं हटाया और अपने पास रखे सभी बंधकों की लाशें नहीं लौटाईं, तो इजरायल फिर से जंग शुरू कर देगा. 

इस धमकी के बाद गज़ा में फिर से डर का माहौल है. पिछले दो सालों में इजरायल ने गज़ा में लगभग 70 हजार लोगों की हत्या की है और लाखों को घायल किया है. इजरायली हमले की वजह से गज़ा में भुखमरी और कई गंभीर बीमारियां फैल गई है.

गौरतलब है कि इजरायली रक्षा मंत्री की ओर से यह धमकी गज़ा में सीजफायर लागू होने के छठे दिन आई, जब हमास ने बुधवार को दो और बंधकों के शव सौंपे और कहा कि उनकी कस्टडी में आखिरी लाशें हैं.

इजरायली रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने बुधवार को चीफ ऑफ स्टाफ और सीनियर मिलिट्री अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की. इस मीटिंग में इजरायल काट्ज ने सेना को निर्देश दिया कि अगर इजरायल गज़ा में अपना अभियान फिर से शुरू करने का फैसला करता है, तो हमास को हराने के लिए एक पूरी योजना तैयार की जाए.

वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमास को धमकी देते हुए कहा कि अगर वे हथियार को नहीं त्यागते हैं, तो अमेरिका जबरन उनसे छीन लिए जाएंगे. ट्रंप के इस बयान से गज़ा में हिंसा बढ़ने का डर है. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

