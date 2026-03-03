सुप्रीम लीडर पर हमले से पहले इजरायल ने ईरान के ट्रैफिक कैमरे किए थे हैक, रिपोर्ट में दावा

Middle East Tensions: इजरायली हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामनेई शहीद हो गए. सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद मिडिल ईस्ट आग की लपटों में घिर गया है. ईरान मिसाइलों और ड्रोन से इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहा है. इन हमलों में इजरायली और अमेरिकी ठिकाने तबाह हो गए हैं. इजरायल ने साफ कर दिया है कि ये हमले ईरान में सत्ता बदलने के लिए किए जा रहे हैं. इस बीच, एक रिपोर्ट से पता चला है कि इजरायल ने सालों से ईरान के ट्रैफिक कैमरे हैक कर रखे थे और सुप्रीम लीडर के हर पल पर नजर रख रहा था.

लंदन बेस्ड फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक, जिसने कई सोर्स का हवाला दिया, इज़राइल ने खामेनेई और उनके सिक्योरिटी डिटेल की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए तेहरान के ट्रैफिक कैमरे हैक करने और मोबाइल फोन नेटवर्क का एक्सेस पाने में सालों बिताए. तेहरान के लगभग सभी ट्रैफिक कैमरे सालों से हैक किए गए थे, जिनकी फुटेज एन्क्रिप्ट करके सर्वर पर भेजी गई थी. इस हैक से इजरायली और अमेरिकी सेना को खामेनेई की लोकेशन का पता लगाने में मदद मिली, जिससे एक टारगेटेड स्ट्राइक में उन्हें मार दिया गया.

इस बीच, इजरायल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमलों को सही ठहराया. फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि इस्लामी शासन अमेरिका को खत्म करने के लिए कमिटेड है. उन्होंने कहा, "ईरान 47 साल से अमेरिका को मौत की सज़ा दे रहा है. उन्होंने आपकी एम्बेसी पर बमबारी की. उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को दो बार मारने की कोशिश की. उन्होंने अपने ही लोगों को मारा, उन्होंने बहुतों का कत्लेआम किया और उन्होंने दुनिया भर में आतंक का जाल फैलाया. यह एक ऐसी सरकार है जो अमेरिका को खत्म करने के लिए कमिटेड है."

US वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने फॉक्स न्यूज़ को आगे बताया कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यह पक्का करना चाहते थे कि ईरान के पास कभी न्यूक्लियर वेपन न हो. वेंस ने फॉक्स न्यूज़ को बताया, "प्रेसिडेंट ने जो तय किया वह यह था कि वह अपने दूसरे टर्म के पहले तीन, चार सालों तक देश को ईरानी न्यूक्लियर वेपन से सुरक्षित नहीं रखना चाहते थे. वह यह पक्का करना चाहते थे कि ईरान के पास कभी न्यूक्लियर वेपन न हो और इसके लिए ईरानी सरकार की सोच में बुनियादी बदलाव की जरूरत होगी. इसलिए उन्होंने देखा कि ईरानी सरकार कमजोर हो गई है, वह जानते थे कि वे न्यूक्लियर वेपन के उस कगार पर पहुंचने के लिए कमिटेड थे और उन्होंने एक्शन लेने का फैसला किया क्योंकि उन्हें लगा कि देश की सिक्योरिटी के लिए यह ज़रूरी है."

मार्को रुबियो ने दी धमकी

इससे पहले, US सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट मार्को रुबियो ने कहा था कि ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की मौजूदा लहर दिखाती है कि अगर हमला नहीं किया गया होता तो वे भविष्य में क्या कर सकते थे. उन्होंने आगे कहा, "यह ऑपरेशन इसलिए जरूरी था क्योंकि ईरान, लगभग एक साल में उनके पास इतनी कम दूरी की मिसाइलें, इतने ड्रोन होंगे, कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा. देखो वे अभी कितना नुकसान कर रहे हैं और यह एक कमज़ोर ईरान है. एक साल बाद की कल्पना करो. सीधी बात यह है कि एक साल बाद उस देश पर कोई भी राज करे, उनके पास ये बैलिस्टिक मिसाइलें और हमें धमकाने के लिए ये ड्रोन नहीं होंगे. यही इस मिशन का मकसद है."

ईरान के विदेश मंत्री ने क्या कहा?

इस बात का ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने तुरंत जवाब दिया, जिन्होंने कहा कि रुबियो ने साबित कर दिया है कि ईरान से कोई खतरा नहीं है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "मिस्टर रुबियो ने वह बात मानी जो हम सब जानते थे. अमेरिका ने इजरायल की तरफ से अपनी मर्ज़ी से जंग छेड़ी है. कभी कोई तथाकथित ईरानी "खतरा" नहीं था. इसलिए, अमेरिकी और ईरानी दोनों का खून बहाना इज़राइल फर्स्टर्स की ज़िम्मेदारी है. अमेरिकी लोग बेहतर के हक़दार हैं और उन्हें अपना देश वापस लेना चाहिए."

