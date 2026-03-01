ईरान के हमले से दहला नेतन्याहू का देश, इजरायल के दोस्त भी हो गए हैं बर्बाद

Iran Israel Conflict: इजरायल ने भारतीय समय के अनुसार सुबह 11 बजे ईरान पर भारी बमबारी की है. इस बमबारी में कम से कम 80 स्कूली लड़कियों की मौत हो गई है. वहीं, पूरे ईरान में 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है. इजरायल ने अमेरिका के साथ मिलकर यह हमला किया है. इस हमले के बाद ईरान लगातार UAE, बहरीन, कुवैत, कतर, सीरिया, जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बना रहा है. साथ ही, उसने इजरायल के कई शहरों पर बम बरसाए हैं. इस हमले से भारी नुकसान हुआ है. इस बीच, ईरान ने आधी रात को इजरायल पर भारी बमबारी जारी रखी है. वहीं, बहरीन और UAE पर ड्रोन हमले भी किए जा रहे हैं. इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है. इजरायल में चारों तरफ चीख-पुकार मची हुई है.

इस बीच ईरानी सरकार ने इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इस दावे को खारिज कर दिया कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या कर दी गई है. ईरान के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा, "ईरान के सुप्रीम लीडर और राष्ट्रपति स्थिति को संभाल रहे हैं और पूरी तरह सुरक्षित हैं." उन्होंने यह भी कहा कि ईरान में मैनेजमेंट सही रास्ते पर है. इससे पहले, इजरायली मीडिया और कई यूरोपियन मीडिया आउटलेट्स ने दावा किया था कि सुप्रीम लीडर खामेनेई शहीद हो गए हैं. हालांकि, ईरान ने अब साफ़ किया है कि सुप्रीम लीडर सुरक्षित और ज़िंदा हैं.

ईरान में मची तबाही

ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक, इन हमलों में अब तक 201 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 747 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. इन हमलों में राजधानी तेहरान के साथ-साथ तबरीज़, केरमानशाह, कोम, करज और इस्फ़हान जैसे खास शहरों को निशाना बनाया गया. हमलों के बाद, तेहरान का आसमान धुएं से भर गया और कई इलाकों में अफ़रा-तफ़री मच गई. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मिलिट्री एक्शन के तीन मुख्य मकसद बताए. ईरानी नेवी की काबिलियत को कमजोर करना, ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री को खत्म करना और यह पक्का करना कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल न कर सके. ट्रंप ने अमेरिकी लोगों के मारे जाने की भी चेतावनी दी. ईरानी अधिकारियों ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जवाबी कार्रवाई "बहुत बुरी" होगी.

अमेरिकी सैन्य अड्डों को किया तबाह

इस बीच, ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इलाके में अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है. कतर के अल उदीद एयर बेस, कुवैत के अल सलेम बेस, UAE के अल धफरा एयर बेस, बहरीन में US के 5वें फ्लीट बेस, सऊदी अरब की राजधानी रियाद और इज़राइल के हाइफा और गाले इलाकों में मिसाइलें दागी गईं. अभी भी ईरान मुस्लिम देशों पर भीषण बमबारी कर रहा है. वहीं, ईरान के एक सीनियर कमांडर ने दावा किया है कि ईरान सिर्फ पुराने स्टॉक मिसाइल से हमला कर रहा है. अभी उसके पास घातक हथियार हैं.