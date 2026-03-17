क्या इजरायल के हमले में शहीद हो गए अली लारीजानी? नेतन्याहू के मंत्री ने किया दावा

Israel Iran Conflict: ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच युद्ध जारी है. इस बीच IDF ने दावा किया है कि ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारीजानी और कई टॉप अधिकारियों को निशाना बनाया है. इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज़ का कहना है कि ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी मारे गए हैं. साथ ही इज़रायल ने दावा किया है कि सैन्य खुफिया विभाग से मिली सटीक जानकारी के आधार पर उसकी वायुसेना ने सोमवार को मध्य तेहरान में एक लक्षित हमला किया, जिसमें गुलाम रज़ा सुलेमानी मारे गए हैं. वह पिछले छह सालों से बासिज यूनिट के कमांडर के रूप में कार्यरत था. अब तक ईरान ने इस दावे के संबंध में कुछ भी नहीं कहा है.

बताया जा रहा है कि यह हमला एक बड़े अभियान का हिस्सा था, जिसमें तेहरान, शिराज और तबरीज जैसे शहरों में कई ठिकानों को समन्वित तरीके से निशाना बनाया गया. इजरायल ने आधिकारिक तौर पर मिसाइल उत्पादन सुविधाओं, सैन्य कमांड केंद्रों और रक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की बात स्वीकार की है. हालांकि, निशाना बनाए गए व्यक्तियों में लारीजानी का नाम स्पष्ट रूप से शामिल नहीं था.

BREAKING: Add Zee News as a Preferred Source Israeli defense minister Katz says Iran's secretary of the supreme national security council Ali Larijani has been killed. pic.twitter.com/ZEbwPDIxWW — Current Report (@Currentreport1) March 17, 2026

इजरायल का कहना है कि वह केवल सैन्य और रणनीतिक स्थलों को निशाना बना रहा है, जिसका उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमज़ोर करना है. IDF प्रमुख ज़मीर ने कहा कि उनके हमले ईरान के सैन्य और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, साथ ही वे रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और शासन के प्रमुख तंत्रों को भी निशाना बना रहे हैं. इस बीच, इस कथित हमले के संबंध में ईरान की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. लेकिन, ईरानी सरकारी मीडिया ने लारीजानी के हवाले से एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प पर तीखा हमला किया.

इस बयान में ट्रम्प के उस दावे की आलोचना की गई कि ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा पैदा किए गए" थे. लारीजानी के बयान में ज़ोर देकर कहा गया कि ईरानी लोगों की आवाज को झूठा बताकर खारिज करना इतिहास को दोहराने जैसा है. ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आए हैं जब ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष लगातार तेज होता जा रहा है. हाल के दिनों में इजरायल ने ईरान के भीतर और लेबनान तक अपने हमलों को तेज़ कर दिया है, जबकि ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन का उपयोग करके जवाबी हमले किए हैं.