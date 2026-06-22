इजरायल के प्रधानमंत्री ने क्या कहा?

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, "उनकी सेना पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हिज़्बुल्लाह को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी." दूसरी ओर, हिज़्बुल्लाह का आरोप है कि इजरायल लगातार दक्षिणी लेबनान में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जिससे संघर्ष दोबारा शुरू हुआ. इस तनाव का सीधा असर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही कूटनीतिक प्रक्रिया पर पड़ा है. दोनों देशों के बीच प्रस्तावित वार्ता का मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर स्थायी समझौते की दिशा में आगे बढ़ना था. अंतरिम समझौते के तहत होर्मुज़ जलडमरूमध्य को दोबारा खोल दिया गया था, जिससे तेल और गैस की आपूर्ति फिर शुरू हो सकी. हालांकि अब भी सामान्य स्थिति बहाल होने में समय लग सकता है.