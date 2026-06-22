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Israel Hezbollah Conflict: इजरायल लेबनान में हवाई हमले कर रहा है और इन हमलों में आम नागरिक मारे जा रहे हैं. इस बीच स्विट्ज़रलैंड में होने वाली अमेरिका और ईरान के बीच अहम तकनीकी बातचीत शुक्रवार को टाल दी गई. ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने साफ कर दिया कि जब तक लेबनान में संघर्ष नहीं रुकता, तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती. इसके चलते अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी अपनी स्विट्जरलैंड यात्रा स्थगित कर दी. लेकिन बाद में तीन अधिकारियों ने बताया कि इजरायल और हिज़्बुल्लाह युद्धविराम को दोबारा लागू करने पर सहमत हो गए हैं. इस समझौते में कतर, अमेरिका और ईरान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई. हालांकि खबर लिखे जाने तक इजरायल और हिज़्बुल्लाह की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई थी.
इससे पहले शुक्रवार को दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में इजरायली सेना और हिज़्बुल्लाह के बीच भीषण संघर्ष हुआ. लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, इजरायली हमलों में कम से कम 21 लोगों की मौत हुई, जबकि इजरायल ने बताया कि चार सैनिक भी मारे गए हैं. इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने नबातियेह और बेका घाटी में हिज़्बुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले किए हैं. वहीं हिज़्बुल्लाह ने कहा, "उसने इजरायली टैंकों को निशाना बनाया और यह कार्रवाई इजरायल द्वारा युद्धविराम के उल्लंघन के जवाब में की गई."
इजरायल के प्रधानमंत्री ने क्या कहा?
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, "उनकी सेना पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हिज़्बुल्लाह को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी." दूसरी ओर, हिज़्बुल्लाह का आरोप है कि इजरायल लगातार दक्षिणी लेबनान में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जिससे संघर्ष दोबारा शुरू हुआ. इस तनाव का सीधा असर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही कूटनीतिक प्रक्रिया पर पड़ा है. दोनों देशों के बीच प्रस्तावित वार्ता का मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर स्थायी समझौते की दिशा में आगे बढ़ना था. अंतरिम समझौते के तहत होर्मुज़ जलडमरूमध्य को दोबारा खोल दिया गया था, जिससे तेल और गैस की आपूर्ति फिर शुरू हो सकी. हालांकि अब भी सामान्य स्थिति बहाल होने में समय लग सकता है.
60 दिनों तक होर्मुज़ फ्री
रिपोर्ट के मुताबिक, अंतरिम समझौते में 60 दिनों तक होर्मुज़ जलडमरूमध्य से जहाजों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने की बात कही गई है. इस बीच ईरान के नए समुद्री प्राधिकरण ने जहाजों के पंजीकरण संबंधी नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. हालांकि उसने स्पष्ट किया है कि 60 दिनों तक सुरक्षा, पर्यावरण और बीमा से जुड़े शुल्क जहाज मालिकों से नहीं लिए जाएंगे, बल्कि उनका खर्च ईरानी सरकार वहन करेगी.