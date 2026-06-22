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मिडिल ईस्ट में फिर जंग की आहट! इजरायल और हिज़बुल्लाह भिड़े, अमेरिका-ईरान वार्ता टली

Israel Lebanon War: लेबनान में इजरायल और हिज़्बुल्लाह के बीच तेज़ संघर्ष के कारण अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित तकनीकी वार्ता टल गई. बाद में दोनों पक्ष युद्धविराम दोबारा लागू करने पर सहमत हुए. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 22, 2026, 08:45 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:45 AM IST
मिडिल ईस्ट में फिर जंग की आहट! इजरायल और हिज़बुल्लाह भिड़े, अमेरिका-ईरान वार्ता टली

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

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