लेबनान में इजरायल का इनवेजन, नेतन्याहू ने किया खतरनाक ऐलान

Israel Invasion In Lebanon: इजरायली सेना लेबनान में ग्राउंड इनवेजन कर रही है, लेकिन हिज़्बुल्लाह के लड़ाके इजरायली सेना का लगातार सामना कर रहे हैं. इस बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार (29 मार्च) को घोषणा की कि इजरायल दक्षिणी लेबनान पर अपना हमला बढ़ाएगा. नेतन्याहू ने कहा कि इज़राइल लेबनान में जिसे वह "मौजूदा सुरक्षा पट्टी" कहते हैं, उसे बढ़ाएगा, क्योंकि इजरायली सेना ईरान समर्थित हिज़्बुल्लाह को निशाना बनाना जारी रखे हुए है.

उत्तरी इजरायल के दौरे पर उन्होंने कहा, "हम उत्तर में स्थिति को पूरी तरह से बदलने के लिए दृढ़ हैं," और कहा कि "हिज़्बुल्लाह के पास अभी भी हम पर रॉकेट दागने की बची हुई क्षमता है." लेबनान में, अधिकारियों का कहना है कि ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से लड़ाई में 1,100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं.

एक तरफ इजरायल सेना दक्षिणी लेबनान में घुस चुकी है. वहीं, दूसरी ओर ईरान में ग्राउंड इनवेजन करने के लिए 2,500 अमेरिकी मरीन मिडिल ईस्ट में पहुंच गए हैं. इस रविवार (29 मार्च) को ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाघेर कलीबाफ़ ने अमेरिका को खुली धमकी दी. ईरानी सेना "जमीन पर अमेरिकी सैनिकों के आने का इंतज़ार कर रही है ताकि वे उन्हें आग में जला सकें."

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इन सब के बीच पाकिस्तान में सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की. चारों विदेश मंत्रियों के बीच ईरान युद्ध को खत्म करवाने और युद्ध विराम कराने के लिए बातचीत हुई. पाकिस्तान ने कहा कि सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने इस्लामाबाद में U.S. या इज़रायल की भागीदारी के बिना मुलाकात की। यह मुलाकात U.S. द्वारा ईरान को संभावित शांति समझौते के फ्रेमवर्क के तौर पर 15-पॉइंट “एक्शन लिस्ट” देने के कुछ दिनों बाद हुई. इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच सोमवार (30 मार्च) को फिर से बैठक होने की उम्मीद है.