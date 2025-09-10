Israel: लोगों की थी कतर हमले पर नजर, उधर IDF गाजा में कर रही थी बड़ा कांड

Gaza News: जब दुनिया कतर में हुए हमले पर नजर गड़ाए हुए थी, उसी वक्त इजराइल गाजा में कई हत्याओं को अंजाम दे रहा था. 9 सितंबर 2025 को गाजा में करीब 50 लोग इजराइली हमलों में मारे गए हैं.
Trending Photos
Gaza News: दुनिया का ध्यान जहां दोहा में हमास नेताओं पर इज़रायल के हमले पर फोकस था, वहीं दूसरी ओर गाज़ा इज़रायल में बड़ा कांड कर रहा था. दरअसल, गाजा सिटी में इजराइली सेना ने 50 लोगों को मौत के घाट उतारा है. ये मौतें मंगलवार को हुई हैं.
मरने वालों में वे 9 फिलीस्तीनी भी शामिल हैं, जो गाज़ा के दक्षिणी इलाके में मदद पाने के लिए इकट्ठा हुए थे. इज़रायल ने गाज़ा सिटी पर अपना हमला और तेज़ कर दिया है. इससे पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलीस्तीनियों को धमकी दी थी कि वे दक्षिण की ओर भागें, नहीं तो अपनी जान गंवा बैठेंगे.
वफ़ा न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक, गाज़ा के बंदरगाह पर बने अस्थायी टेंट में एक ड्रोन हमले में दो नागरिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए. यह टेंट विस्थापित परिवारों का ठिकाना था. एजेंसी ने यह भी बताया कि फाइटर जेट्स ने कई बिल्डिंग्स पर बमबारी की, जिनमें अल-मुखबरात इलाके के चार घर और गाज़ा सिटी के उत्तर-पश्चिम में स्थित ज़िदान बिल्डिंग शामिल हैं.
सेंट्रल गाजा के दैर अल-बलह के तालबानी मोहल्ले में एक घर पर हमला किया गया. वहीं, तुफ़्फ़ाह के अज़-ज़रका इलाके में नागरिकों पर हुए हमले में दो युवकों की मौत हो गई. अल जज़ीरा की सानद फैक्ट-चेकिंग एजेंसी ने एक वीडियो में इस बात की तस्दीक की है. रिपोर्ट में बताया गया है कि दैर अल-बलह की इब्न तैमियाह मस्जिद पर इज़रायली हमला किया गया. जिसका वीडियो भी सामने आया था.
गाजा शहर खाली करने ते आदेश
सोमवार को इज़रायल ने गाज़ा सिटी में नए खाली करने के आदेश जारी किए थे. उसने नक्शे जारी कर लोगों को चेतावनी दी कि वे जमाल अब्देल नासिर स्ट्रीट पर चिन्हित इमारत और पास के टेंट खाली कर दें, वरना मौत का सामना करना पड़ेगा.