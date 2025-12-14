ड्रोन अटैक में हमास के बड़े अधिकारी की मौत, इजरायल के हमले में तीन लोगों की मौत 20 अन्य घायल

Gaza News: इजरायल और हमास के बीच सीजफायर लागू है, लेकिन इजरायल ने अपनी पुरानी आदत को दोहराते हुए एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया और गज़ा में हमास के सीनियर अधिकारी की हत्या कर दी. इस हमले में हमास के सीनियर अधिकारी और उनके चार बॉडीगार्ड मारे गए. वहीं, इस हमले में 20 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए. इजरायल ने दावा किया है कि इजरायली सेना (IDF) और इजरायली सुरक्षा एजेंसी (ISA) ने शनिवार (13 दिसंबर) को एक टार्गेटेड ड्रोन अटैक में हमास के हथियार निर्माण विंग के चीफ राएद साद को खत्म कर दिया है.

इजरायल ने आरोप लगाते हुए कहा कि कमांडर राएद साद 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक थे. इजरायली सेना बकायदा इस ड्रोन अटैक का वीडियो रिलीज किया है. इजरायल ने दावा किया है कि हमास युद्धविराम अवधि के दौरान अपनी सैन्य शक्ति को फिर से बनाने की भी कोशिश कर रहा था. इजरायली सेना ने साद पर सीजफायर के दौरान भी हथियारों का प्रोडक्शन जारी रखने का आरोप लगाया है.

इजरायल ने कहा कि कमांडर राएद साद हमास की सेना के निर्माण की अगुवाई की है. इजरायल ने कहा कि राएद साद की हत्या से हमास की अपनी क्षमता में काफी कमी आएगी. इजरायल के मुताबिक कमांडर राएद साद हमास के अंदर कई सीनियर पोजिशन पर काम कर चुका है और हमास की मिलिट्री विंग के उप प्रमुख मारवान इस्सा का करीबी सहयोगी रहा है.

इजरायली सेना के मुताबिक राएद साद ने पहले गज़ा सिटी ब्रिगेड की स्थापना और कमान संभाली थी और गाजा पट्टी में हमास की नौसेना बल की स्थापना में भी शामिल था. एक ब्रिगेड कमांडर के रूप में काम करने के बाद साद को हमास के संचालन मुख्यालय का प्रमुख नियुक्त किया गया.