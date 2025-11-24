फिर शुरू होगी जंग! इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के सबसे बड़े कमांडर की मौत से बढ़ा तनाव

Israel killed Hezbollah commander: इजरायल, लेबनान के साथ हुए सीजफायर समझौते का लगातार उल्लंघन कर रहा है और लेबनान पर हमले कर रहा है. इसी कड़ी में इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर रविवार (23 नवंबर) को भीषण बमबारी की, जिसमें हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मौत हो गई. इजरायल को यह पिछले एक साल में सबसे बड़ी कामयाबी मिली है. इस हमले के बाद हिजबुल्लाह इजरायल पर जवाबी हमला कर सकता है, क्योंकि पिछले साल इजरायल ने एक हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मारा था. उस हमले के बाद इजरायल ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हेथम अली तबातबाई को मार कर हिजबुल्लाह को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है.

हिजबुल्लाह के एक सीनियर अधिकारी महमूद क़माती ने इस हमले के बाद कहा कि इजरायल ने हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हेथम अली तबातबाई को मार कर रेड लाइन क्रॉस कर दिया है. उन्होंने कहा कि हिजबुल्ला के शीर्ष नेतृत्व इस बात पर विचार कर रहा है कि हिजबुल्लाह इजरायल पर जवाबी कार्रवाई करे या नहीं!

इजरायली मीडिया के मुताबिक इजरायली सेना ने पिछले एक साल से अबतक हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हेथम अली तबातबाई को मारने के लिए तीन बार कोशिश की. इजरायली सेना ने तीसरी कोशिश में हेथम अली तबातबाई को मार गिराया. हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मारे जाने की घटना को हिजबुल्लाह ने भी पुष्टि की है. इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बिल्डिंग को निशाना बनाया, जिसमें हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद थे. इस हमले में हेथम अली तबातबाई के साथ पांच अन्य लोगों की भी मौत हुई है और 28 लोग गंभीर रूप से घायल हुए.

इस हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि हेथम अली तबातबाई इजरायली हमले के मेन टार्गेट थे. गौरतलब है कि हेथल अली बतातबाई का जन्म साल 1968 में लेबाना की राजधानी बेरूत में हुआ. उन्होंने मात्र 12 साल की उम्र में हिजबुल्लाह में शामिल हो गए.