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पत्रकारों के खून से सना है नेतन्याहू का हाथ, लेबनान में तीन पत्रकारों की हत्या से मचा बवाल

Israel Killed Journalists In Lebanon: इजरायल दक्षिणी लेबनान में हमला करके तीन पत्रकारों की हत्या कर दी. लेबनान के टॉप अधिकारियों ने स्ट्राइक की निंदा की, और प्रेसिडेंट जोसेफ आउन ने इसे "एक बड़ा जुर्म बताया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 28, 2026, 09:27 PM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर
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Israel Killed Journalists In Lebanon:  इजरायल ने गज़ा में अनेकों पत्रकारों और उनके परिवारों पर हमले किए और उनकी हत्या की है. ऐसे ही इजरायल ने शनिवार (28 मार्च) को दक्षिणी लेबनान में तीन पत्रकारों की हत्या कर दी. इस हत्या के बाद दुनिया भर में इजरायल की निंदा हो रही है. साथ ही लेबनान में पत्रकारों ने इस हमले का विरोध किया. 

दक्षिणी लेबनान में इजराइली एयरस्ट्राइक में तीन जर्नलिस्ट मारे गए, जो इजराइल-हिज़्बुल्लाह की ताज़ा लड़ाई को कवर कर रहे थे. इजराइली सेना ने कहा कि उसने रिपोर्टर अली शोएब  को निशाना बनाया था और बिना सबूत दिए उन पर हिज़्बुल्लाह का इंटेलिजेंस ऑपरेटिव होने का आरोप लगाया. इस बीच बेरूत के पैन-अरब अल-मायादीन टीवी ने कहा कि रिपोर्टर फातिमा फतूनी अपने भाई मोहम्मद, जो एक वीडियो जर्नलिस्ट थे, के साथ दक्षिणी जिले जेजीन में उसी एयरस्ट्राइक में मारी गईं. 

स्ट्राइक से ठीक पहले वह दक्षिणी लेबनान से एक लाइव रिपोर्ट के साथ ऑन एयर थीं. लेबनान के टॉप अधिकारियों ने स्ट्राइक की निंदा की, और प्रेसिडेंट जोसेफ आउन ने इसे "एक बड़ा जुर्म बताया जो पत्रकारों की सुरक्षा करने वाले सभी कानूनों और समझौतों का उल्लंघन करता है." अल-मनार ने एक रिपोर्ट में कहा कि एक इज़राइली एयरस्ट्राइक ने पत्रकारों को निशाना बनाया, जिससे "रेज़िस्टेंस मीडिया के आइकॉन शहीद हो गए." एक जाने-माने लेबनानी वॉर रिपोर्टर, शोएब ने लगभग तीन दशकों तक अल-मनार के लिए दक्षिणी लेबनान को कवर किया था.

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इजराइली सेना ने दावा किया कि शोएब "दक्षिणी लेबनान में काम कर रहे (इज़राइली) सैनिकों की लोकेशन का पता लगाने के लिए सिस्टमैटिक तरीके से काम कर रही थीं." सेना ने उन पर हिजबुल्लाह आतंकवादियों के साथ संपर्क बनाए रखने और इजरायली सैनिकों और नागरिकों के खिलाफ भड़काने का भी आरोप लगाया, लेकिन विस्तार से नहीं बताया. अल-मनार टीवी ने इजरायली आरोपों का जवाब नहीं दिया लेकिन अपने संवाददाता को "घटनाओं की अपनी पेशेवर और विश्वसनीय रिपोर्टिंग के लिए विशिष्ट" बताया.

इजरायल का दावा फिलिस्तीनी पत्रकारों के खिलाफ इजरायली सेना के पिछले आरोपों जैसा ही है, जिन्हें उसने हमास के खिलाफ अपने युद्ध में गज़ा पट्टी पर निशाना बनाया था, उन पर रिपोर्टर के रूप में हमास के आतंकवादी होने का आरोप लगाया था. इजरायली सेना ने अपने बयान में मरने वाले दो अन्य लोगों का जिक्र नहीं किया. 2 मार्च को आखिरी इजरायल-हिजबुल्लाह युद्ध शुरू होने के बाद से, इजरायल की वायु सेना ने हिजबुल्लाह के नागरिक ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें अल-मनार का मुख्यालय और समूह का अल-नूर रेडियो स्टेशन शामिल है पत्रकारों ने बताया कि फ्रीलांस फोटो जर्नलिस्ट हुसैन हामूद, जो अल-मनार टीवी के साथ काम करते थे, की भी बुधवार को दक्षिणी शहर नबातियेह में हत्या कर दी गई.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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