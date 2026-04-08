सीजफायर के बीच दिखा इजरायल का शैतानी चेहरा, लेबनान में बमबारी कर 250 से ज्यादा लोगों को उतारा मौत के घाट

Israel Airstrike on Lebanon: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी कि नेतन्याहू सरकार ने मिडिल ईस्ट में एक बार फिर नए सिरे से कत्लेआम शुरू कर दिया है. इजरायल ने बुधवार (8 मार्च) को किए ताजा हमलों में पूरे लेबनान को झकझोर कर रख दिया. ईरानी मिसाइल हमलों पर बेगुनाहों पर हमले की दुहाई देने वाले इजरायल ने महज 10 मिनट के भीतर लेबनान में 100 ठिकानों पर बमबारी की. इस हमले से इजरायल ने न सिर्फ तबाही मचाई, बल्कि क्षेत्र में शांति की उम्मीदों पर भी गहरा वार किया है.

बताया जा रहा है कि 8 अप्रैल को इजरायल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है.अल जजीरा ने लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बताया कि इन हमलों में कम से कम 254 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,165 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. इजरायल ने खुद इस हमले को देश पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया है.

ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब अमेरिका और ईरान के बीच एक नाजुक युद्धविराम हुआ है. इस कार्रवाई के बाद ईरान ने कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि अगर इजरायल के हमले जारी रहे तो वह इस सीजफायर से पीछे हट सकता है. इससे पूरे क्षेत्र में एक बार फिर बड़े पैमाने पर जंग की आशंका बढ़ गई है. एक्सपर्ट इसे यहूदी देश के विस्तार की साजिश करार दे रहे हैं. इजरायली हमलों से मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग छिड़ सकती है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा.

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इजरायली हमले में लेबनान के अलग-अलग इलाकों में भारी जनहानि हुई है. लेबनान की राजधानी बेरूत में 92 लोगों की मौत हुई है और 742 लोग घायल हुए हैं. बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में 61 लोगों की जान गई और 200 लोग जख्मी हुए हैं. बालबेक में 18 लोगों की मौत और 28 घायल हुए हैं, जबकि हरमेल में 9 लोगों की मौत और 6 घायल हुए हैं.

इसी तरह लेबनान के नबातियेह में 28 लोगों की मौत हुई और 59 घायल हुए हैं. यहूदी फौज के इस भीषण में हमले में अलेय में 17 बेगुनाहों की मौत हो गई है, और 6 लोग घायल हुए है. सैदोन में 12 लोगों की मौत और 56 लोग घायल हुए हैं, जबकि टायर में 17 लोगों की मौत और 68 लोग जख्मी हुए हैं. लगातार हो रहे इन हमलों ने लेबनान में हालात बेहद गंभीर बना दिए हैं. मारे गए लोगों में बड़ी संख्या में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं.

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