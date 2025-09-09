'गज़ा में इजरायली सेना नहीं कर रही नरसंहार'.. फिलिस्तीनियों के जख्म पर नमक छिड़क रहा ब्रिटेन
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2914275
Zee SalaamMuslim World

'गज़ा में इजरायली सेना नहीं कर रही नरसंहार'.. फिलिस्तीनियों के जख्म पर नमक छिड़क रहा ब्रिटेन

Gaza Genocide: ब्रिटेन के उप-प्रधानमंत्री ने एक पत्र में बताया कि गज़ा में इजरायली सेना के हमले को नरसंहार में नहीं गिना जा सकता. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 09, 2025, 07:04 AM IST

Trending Photos

'गज़ा में इजरायली सेना नहीं कर रही नरसंहार'.. फिलिस्तीनियों के जख्म पर नमक छिड़क रहा ब्रिटेन

Gaza Genocide: इजरायली सेना गज़ा में नरसंहार कर रही है. इस बात को दुनिया भर के कई संस्थाएं और नरसंहार पर अध्ययन करने वाले विद्वान कह रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र संघ के अलग-अलग शाखा गज़ा  की भयावह स्थिति को लेकर लगातार रिपोर्ट जारी कर रही है. दुनिया भर के अमनपसंद लोग सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं और गज़ा में फिलिस्तीनियों का नरसंहार बंद करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन का मानना है कि गज़ा में इजरायल नरसंहार नहीं कर रहा है. 

दरअसल, ब्रिटेन की सरकार का यह मानना है कि पिछले दो सालों में इजरायली सेना ने गज़ा में जो कुछ भी किया है, उसे नरसंहार में नहीं गिना जा सकता. जबकि, दुनिया भर की मीडिया, अखबार और सोशल मीडिया पर इजरायली सेना द्वारा की जा रही युद्ध अपराधों और फिलिस्तीनियों की सामूहिक हत्याओं की अनगिनत सबूत हैं. इन सब के बावजूद ब्रिटेन के उप-प्रधानमंत्री डेविड लैमी ने बीते 1 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकास समिति के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि गज़ा में इजरायल नरसंहार नहीं कर रहा है. 

हालांकि इन दो सालों के बीच ब्रिटेन ने कई बार इजरायल पर गज़ा में युद्ध को समाप्त करने को लेकर दबाव भी बनाया है. दुनिया के कुछ देशों में फिलिस्तीन के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं, उनमें से एक ब्रिटेन भी है. यह सरकार के पिछले रुख से काफी अलग है, जहाँ यह कहा गया था कि सिर्फ अदालतें ही यह तय कर सकती हैं कि इजरायल, गज़ा में नरसंहार कर रहा है या नहीं! इसके उलट ब्रिटेन की उप-प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि इजराल, गज़ा में नरसंहार नहीं कर रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

नरसंहार को रोकना ब्रिटिश सरकार की है जिम्मेदारी?
उप-प्रधानमंत्री डेविड लैमी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विकास समिति के अध्यक्ष सारा चैंपियन को लिखे एक पत्र में, लैमी, जो उस समय विदेश सचिव थीं, ने स्वीकार किया कि यदि ब्रिटिश सरकार को लगता है कि नरसंहार होने का गंभीर खतरा है, तो नरसंहार सम्मेलन (1948) के अनुच्छेद 1 के तहत नरसंहार को रोकना ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी है. 

इजरायल को दुनिया के देश रोकने में रहे असफल?
अब सवाल यह उठता है कि ब्रिटेन के उप-प्रधानमंत्री गज़ावासियों के कतलेआम को नरसंहार क्यों नहीं मान रहे हैं? कहीं इस लिए तो नहीं कि नरसंहार के इल्जाम में इजरायल के खिलाफ एक्शन लेने से ब्रिटेन बचना चहाता है. दूसरा सवाल यह है कि जब दुनिया के सामने लाखों लोगों को एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उनके घरों, दुकानों, मकानों और खेत-खलियानों को नष्ट किया जा रहा है. इन सब के बावजूद दुनिया की ताकतवर देश इसे रोकने में असफल क्यों हो रहे हैं, क्या वे इस जंग को रोकना ही नहीं चाहते?

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

gaza genocideGaza Newsisrael attack gazamuslim world newsToday News

Trending news

gaza genocide
'गज़ा में नहीं हो रहा नरसंहार', फिलिस्तीनियों के जख्म पर नमक छिड़क रहा ब्रिटेन
Israel Gaza War 2025
Gaza: ट्रंप की फाइनल चेतावनी और ईरान की एंट्री से मिडिल ईस्ट में खलबली
Bangladesh news
हसीना के करीबी पूर्व सचिव को यूनुस सरकार ने किया गिरफ्तार, अवामी लीग में हलचल
Greater Noida Murder Case
भाभी पर रखता था बुरी नजर, भाई ने पहले समझाया, नहीं समझा तो...
Delhi News
मरने के बाद भी नसीब नहीं दो गज ज़मीन, रोहिंग्या हुआ जा रहा दिल्ली का मुसलमान!
Arvind Kejriwal on Mehraj Malik Arrest
AAP MLA मेहराज मलिक को पुलिस ने भेजा जेल, तो भड़क गए केजरीवाल; कहा- साजिशें हमें...'
Imran Masood on Vice President Election
'उपराष्ट्रपति चुनाव में होगी INDIA...', मुस्लिम सांसद ने किया बड़ा दावा
UP News
अब्बास अंसारी की दुबारा बहाल हुई विधायकी; विरोधियों के मंसूबे पर HC ने फेरा पानी!
Balochistan Crisis
बलूचिस्तान में US-China के दबाव से पाकिस्तान बेबस, निर्दोषों को चुकानी पड़ रही कीमत
Jharkhand news
'जिस BJP के पांव छूते हो ट्रंप, उसके लिए...' इरफान अंसारी का 'कब्र' वाले बयान पर तंज
;